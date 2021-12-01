  • BIST 1.857,40
  • Altın 757.97941
  • Dolar 13.3396
  • Euro 15.0719
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 1 °C
»

Etimesgut'ta 250 Gram Ekmek 1.25 Kuruş

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Halk Ekmek Fabrikası'nda 250 gram ekmeği 1.25 kuruştan satmaya devam edeceklerini açıkladı.
Etimesgut'ta 250 Gram Ekmek 1.25 Kuruş

Demirel, "Ankara'nın tek ilçe belediye halk ekmek fabrikasına sahibiz. Fabrikamızda 20 yıldır ekmeğimizi piyasadan 50 gram fazla üretiyor, 50 kuruş da ucuza sunuyoruz. Son ekmek zamlarından sonra 200 gram ekmek bakkal ve marketlerde 2.25 kuruştan satılırken biz 250 gram ekmeği piyasadan 1TL daha ucuza; 1.25 kuruştan satmaya devam ediyoruz" dedi.

EKMEK SIKINTISI YOK

Ekmek üretiminde, dağıtımında hiç sıkıntı yaşanmadığını vurgulayan Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fabrikamız ilçemizin ekmek üretimini karşılayacak kapasitededir. 7 gün 24 saat esasına göre üretim yaparak hemşehrilerimizi yıllardır hiç mağdur etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. İlçemizin dört bir yanında yer alan 100’e yakın halk ekmek büfeleri aracılığıyla ekmekleri vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Satış yaparken adet sınırlamamız yok. İsteyen istediği kadar ekmek alabiliyor. Ekmek üretimimiz de sıkıntı da yok sınırlama da yok. Bugün de ekmek gramajı ve fiyatı üzerinden bazı tartışmalara şahit oluyoruz. Biz hangi belediyede kaç gram üretir kaça satar bilmeyiz kendi takdirleridir. Ama biz yıllardır olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımıza piyasanın altında fiyata, gramajı daha çok ekmeği sunmaya devam edeceğiz"

100 TL TASARRUF SAĞLIYOR

Fabrikada el değmeden hijyenik kurallara göre üretim yaptıklarını da belirten Başkan Demirel, “Fabrikamız 5 bin metrekarelik alan üzerinde 3 bin metrekare kullanım alanına sahip. El değmeden hijyen kurallarına uyularak hiçbir katkı maddesi olmadan kaliteli, sağlıklı ve lezzetli ekmek üretiyoruz. ISO 90001 Kalite Belgesi’ne sahip fabrikamızda günlük ihtiyaca göre 100 bin ekmek üretiyoruz. İhtiyaç olması halinde bunu 200 bine çıkarabiliriz. Söylediğim gibi piyasada 200 gram ekmek 2.25 TL iken halk ekmekte 250 gram ekmek 1.25 TL. Vatandaşlar, üç ekmek fiyatına beş ekmek alabiliyor. Halk ekmek alan dört kişilik bir aile ayda 100 TL tasarruf sağlıyor” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankırı Belediyesi’nden Engelliler Günü Farkındalık Konseri02 Aralık 2021 Perşembe 00:02
  • Türk Savaş Sanatı Sayokan Mamak’ta büyük ilgi görüyor02 Aralık 2021 Perşembe 00:01
  • Genç yeteneklere sahada eğitim01 Aralık 2021 Çarşamba 00:07
  • Başkan Şimşek Pazarcı Esnafına İş Gömleği Dağıttı01 Aralık 2021 Çarşamba 00:06
  • Sincan park ve bahçeleri sümbül ve lale soğanı ile güzelleşiyor01 Aralık 2021 Çarşamba 00:05
  • Sof Kumaş Yeniden Ekonomiye Kazandırılacak01 Aralık 2021 Çarşamba 00:04
  • Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ömüraliyev Türk Otağı’na Konuk Oldu01 Aralık 2021 Çarşamba 00:03
  • Kahramankazan Belediyesi kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı01 Aralık 2021 Çarşamba 00:02
  • Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor01 Aralık 2021 Çarşamba 00:01
  • Pursaklar Belediyesi sıfırdan başlıyoruz sloganıyla ev ev gezerek ambalaj toplama poşeti dağıtıyor30 Kasım 2021 Salı 00:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti