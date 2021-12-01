Etimesgut'ta 250 Gram Ekmek 1.25 Kuruş

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Halk Ekmek Fabrikası'nda 250 gram ekmeği 1.25 kuruştan satmaya devam edeceklerini açıkladı.

Demirel, "Ankara'nın tek ilçe belediye halk ekmek fabrikasına sahibiz. Fabrikamızda 20 yıldır ekmeğimizi piyasadan 50 gram fazla üretiyor, 50 kuruş da ucuza sunuyoruz. Son ekmek zamlarından sonra 200 gram ekmek bakkal ve marketlerde 2.25 kuruştan satılırken biz 250 gram ekmeği piyasadan 1TL daha ucuza; 1.25 kuruştan satmaya devam ediyoruz" dedi.

EKMEK SIKINTISI YOK

Ekmek üretiminde, dağıtımında hiç sıkıntı yaşanmadığını vurgulayan Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fabrikamız ilçemizin ekmek üretimini karşılayacak kapasitededir. 7 gün 24 saat esasına göre üretim yaparak hemşehrilerimizi yıllardır hiç mağdur etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. İlçemizin dört bir yanında yer alan 100’e yakın halk ekmek büfeleri aracılığıyla ekmekleri vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Satış yaparken adet sınırlamamız yok. İsteyen istediği kadar ekmek alabiliyor. Ekmek üretimimiz de sıkıntı da yok sınırlama da yok. Bugün de ekmek gramajı ve fiyatı üzerinden bazı tartışmalara şahit oluyoruz. Biz hangi belediyede kaç gram üretir kaça satar bilmeyiz kendi takdirleridir. Ama biz yıllardır olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımıza piyasanın altında fiyata, gramajı daha çok ekmeği sunmaya devam edeceğiz"

100 TL TASARRUF SAĞLIYOR

Fabrikada el değmeden hijyenik kurallara göre üretim yaptıklarını da belirten Başkan Demirel, “Fabrikamız 5 bin metrekarelik alan üzerinde 3 bin metrekare kullanım alanına sahip. El değmeden hijyen kurallarına uyularak hiçbir katkı maddesi olmadan kaliteli, sağlıklı ve lezzetli ekmek üretiyoruz. ISO 90001 Kalite Belgesi’ne sahip fabrikamızda günlük ihtiyaca göre 100 bin ekmek üretiyoruz. İhtiyaç olması halinde bunu 200 bine çıkarabiliriz. Söylediğim gibi piyasada 200 gram ekmek 2.25 TL iken halk ekmekte 250 gram ekmek 1.25 TL. Vatandaşlar, üç ekmek fiyatına beş ekmek alabiliyor. Halk ekmek alan dört kişilik bir aile ayda 100 TL tasarruf sağlıyor” dedi.