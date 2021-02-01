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Etimesgut’ta 3+1 daire satılık

Ankara, Etimesgut ilçesinde , 45768 Ada, 17 Parsele kayıtlı 108,47 m2 daire satışa çıkarılmıştır.
Etimesgut’ta 3+1 daire satılık

Ankara, Etimesgut ilçesinde 45768 Ada, 17 Parsele  kayıtlı Eryaman Mahallesinde bulunan 1. kat 9 nolu bağımsız bölüm 108,47 m2 daire satışa çıkarılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bina (Zemin kat + 3 Normal Kat + Çatı Katı+1 Bodrum kat) 6 katlıdır. Binanın dış cepheleri mantolama vardır. Taşınmazın bulunduğu adres: Eryaman Mahallesi, 3. Cad., Cumhuriyet Sitesi No:24/9 Etimesgut/Ankara’dır. Taşınmazın satış fiyatı 290.000,00 TL’dir.

Satış Günü : 29/03/2021 günü 11:10 - 11:13 arası

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