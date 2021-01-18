Etimesgut'ta 4+1 daire satılık

Ankara, Etimesgut’ta bulunan 48089 Ada, 3 Parsel 4+1 daire satışa çıkarıldı.

Ankara, Etimesgut İlçesinde 48089 Ada, 3 Parsel, bağlıca mahalle, D blok 7.kat 29 no'lu bağımsız bölüm taşınmaz borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Binada toplam 60 daire ve normal katlarda ise 4 er daire yer almakta olup binada 2 adet asansör mevcuttur.

Adres: Bağlıca Mah. Zirve Cad. Open Sky Sitesi No:91 D blok İç Kapı : 29

Yüzölçümü : 40.850 m2

Kıymeti : 525.000,00 TL

Satış Günü : 05/03/2021 günü 10:10 - 10:13 arası

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