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Etimesgut’ta 64 bin ekmek üretilerek halka dağıtımı yapıldı

Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikamız, sokağa çıkma yasağıyla birlikte ekmek üretimini artırdı.
Etimesgut’ta 64 bin ekmek üretilerek halka dağıtımı yapıldı

Cumartesi günü 64 bin adet üretilen ekmeğin, 80 ekmek büfesine dağıtımı yapıldı. EtiATA Hizmet Birimi ve halk ekmek bayileri aracılığıyla vatandaşın evlerine ulaştırıldı. Ankara’da 200 gram ekmek 1 TL 25 Kuruşa satılırken, 250 gram olan Etimesgut Halk Ekmek 90 kuruşa satılıyor.

18 yıldır Etimesgut sofralarına sağlıklı, besleyici ve ekonomik sunan halk ekmek koranvirüs salgınında da üretimine devam etti.

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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ekmek üretimine devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: “Halk ekmek fabrikasıyla besleyici, sağlıklı ekmeği en ucuza halkın sofrasına sunduklarını belirterek, “Sokağa çıkma yasağıyla birlikte Etimesgut halkının  mağdur olmaması için, halk ekmek fabrikamız bugün 64 bin adet ekmek üretimi yaparak, 80 adet halk ekmek bayimize dağıtımını gerçekleştirmiştir. Ekmeklerimiz, EtiATA Hizmet Birimimiz ve büfeler aracılığıyla da sizlere ulaştırılmıştır. Fabrikamız üretimine devam ederek sofralarınıza sağlıklı, besleyici ve ekonomik ekmek sunmaya devam edecektir. Aşevimiz de çalışmalarını aksatmadan sizlere yemek ulaştırmayı sürdürmektedir. Biz tüm birimlerimizle sahadayız. Sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için lütfen siz evinizde kalınız”.


 

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