Etimesgut'ta ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, park ve yeşil alan çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Kime ait olursa olsun, ister bize ister Büyükşehir’e veya Milli Emlak’a, ağaçlandırma alanıysa boş bırakmıyoruz, büyük ağaçlar dikiyoruz" dedi.

Hedeflerinin yeşil alanda Avrupa standartlarını üzerine çıkmak olduğunu kaydeden Demirel, şunları söyledi: "Park ve yeşil alanlar, çağdaş şehirlerin olmazsa olmazıdır. Kurduğumuz ormanlarla ilçemizi daha güzel ve nezih bir yaşam alanına dönüştürmek için yoğun çalışıyoruz. Son 10 yılda 150 bin metrekarelik Atatürk Ormanımızı, 135 bin metre karelik Cumhuriyet Ormanımızı,106 bin metre karelik 17 Şubat Şehitleri Hatıra Ormanımızı, 57 bin metrekarelik 23 Nisan Hatıra Ormanımızı kurduk.

100 bin metrekarelik alan üzerine 15 Temmuz şehitlerimiz için hatıra ormanı oluşturduk. Bağlıca Mahallemizde 55 bin metrekarelik alan üzerinde oluşturduğumuz ormana şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın adını verdik. Şehitlerimizin hatırasına orman ve koruluk alanlar oluşturduk. Bilim insanı Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, merhum oyuncu Zeki Alasya, ülkücü şehit Fırat Çakıroğlu, şehit bakanımız Gün Sazak isimlerini verdiğimiz hatıra ormanlarımız da bulunmaktadır. İyi ki her boş alanı ağaçlarda ormanlarla donatmışız".