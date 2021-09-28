Etimesgut'ta ağırladı

Başkan Demirel, Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi'nin modern binası ve kapsamlı çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, konsey hakkında bilgi verdi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) ve Hollanda Belediyeler Birliği’nin (VNG) birlikte yürüttüğü "Belediyeler Kent Konseyleri ile Birlikte Çalışıyor" projesi kapsamında Türkiye Belediyeler Birliğinden oluşan heyeti ağırladı.

Konseyin 2012 yılında hizmete açıldığını ifade eden Demirel, "Kent konseylerinin önemi yeni yeni anlaşılıyor ancak biz 2012'de ilçemizde çağdaş bir kent konseyi binası inşa ettik. Meslek ve mahalle gruplarımızı oluşturduk. Kadın, engelli, gençlik ve çocuk meclislerimizi kurduk. Sivil toplum kuruluşlarımıza çalışma alanları sunduk. etiSEM birimiyle hemşehrilerimize meslek ve beceri eğitim imkanı verdik. 7'den 70'e ilçemizdeki her kesime hitap eden donatılarıyla Kent Konseyimizde herkese kucak açtık. Kent Konseyimiz şu anda ülkemizin en aktif çalışan kent konseylerinin başında gelmektedir" diye konuştu.

HERKESE YER VAR

Kent konseyinin toplumun her kesimini belediye yönetiminde söz sahibi yaptığını, ilçenin sorunlarının ortak akılla çözümünde çok önemli rol oynadığını belirten Demirel, "Kent Konseyimizde 38 mahallemizin tamamına, engellilerimize, kadınlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, meslek örgütlerimize, kendini geliştirmek meslek ve beceri kazanmak isteyene; kısacası herkes yer vardır" dedi.

Ziyaret öncesi konuk kent konseyi üyeleri Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi'nin çalışmalarını yerinde inceleme imkanı buldular, yetkililerden detaylı bilgi aldılar.