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Etimesgut'ta asfalt çalışmaları tamamlandı

Büyükşehir Belediye ekipleri, Etimesgut İlçesi Atakent Mahallesi’ndeki Şehit Celal İşen Caddesi ile kesişen caddelerde asfalt serim çalışmaları gerçekleştirdi.
Etimesgut'ta asfalt çalışmaları tamamlandı

Mahallesi sakinlerinin uzun süredir çözüm bekleyen taleplerinden olan asfalt serim işi Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, bir hafta gibi kısa sürede tamamlanarak araç trafiğine açıldı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Şehit Celal İşen Caddesi’nin devamı niteliğinde ve 22 metre genişliğindeki çift şeritli yolun gidiş geliş toplamda 6 kilometre uzunluğunda olduğu bilgisini verdiler. Asfalt serim işleminin ardından trafik çizgilerinin de tamamlanmasıyla bölge sakinleri sürüş güvenliğine sahip yeni yollarına kavuştu.
 

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