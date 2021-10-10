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Etimesgut’ta bağımlılık semineri

Etimesgut Belediyesi ve Kent Konseyi Engelliler Meclisi işbirliğiyle Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı "Hayatın İçinden Bağımlılık" semineri düzenlendi.
Etimesgut’ta bağımlılık semineri

Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Engelliler Meclisi Başkanı Ömer Uzun, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

Seminerde, bağımlılığın tanımını yapan ve nedenlerini aktaran Prof. Dr. Sunguroğlu, bağımlılıktan kurtulmanın zorluğuna işaret ederek, "Önceliğimiz bağımlı olmadan; gerekli tedbirleri almak olmalıdır" dedi. Sunguroğlu, aileleri ve gençleri teknoloji bağımlılığı konusunda uyararak, teknolojinin amacı dışında, gerektiği gibi kullanılmaması durumunda kötü bir alışkanlığa, bağımlılığa dönüştüğünü kaydetti.

ANA KUZUSU OLUN

Gençlerin kötü arkadaş çevresi tarafından 'ana kuzusu musun?" denilerek bağımlı hale getirildiğini belirten Sunguroğlu. "Gençler uyuşturucunun kölesi olacaklarına analarının kuzusu olsunlar. Bağımlı olmaktansa o eli öpülesi analarımızın kuzusu olmak çok daha şereflidir. Çocukları bu maddelere teşvik etmek için uğraşanlar var. Çünkü Türkiye'de tütün ve tütün ürünlerine yılda 50 milyar Dolar harcanıyor" diye konuştu.

Sunguroğlu toplantıda yapılan deney ve hazırlanan raporların da sunumunu yaparak gençleri bilgilendirdi.

VATAN BAĞIMLILIĞI

Gençleri kötü alışkanlıklar ve bağımlılık konusunda uyaran Başkan Demirel, "Sevgili gençler sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz için ne gerekiyorsa yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Lütfen sizlere zarar veren bağımlılıktan uzak durun.İlla bağımlı olacaksanız bu vatana bu millete ayyıldızlı bayrağa bağımlı olun, ortak değerlerimizi sevmeye bağımlı olun.  Hizmet etmeye bağımlı olun. Bu sevgilerin bağımlılığı size zarar vermez" dedi.

Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili de devletin tüm kurumlarıyla bağımlıkla mücadele ettiğini vurguladı.
Bağımlı bir toplum oluşturarak Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını belirten Ömer Uzun, bu tür bilgilendirici seminerlerle toplumu bilinçlendirmeye devam edeceklerini söyledi. 

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