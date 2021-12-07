Etimesgut'ta Belediyesi tarafından başlatılan program kapsamında 100 Bin çocuk için göz taraması yapıldı

Etimesgut Belediyesi tarafından 2 yıl önce başlatılan görme, dil ve konuşma taramalarında 100 bininci çocuğun göz taraması yapıldı.

Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Tesisleri Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda öğrencilere görme taraması yapıldı. 100. bininci öğrencinin taramasını Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel birlikte yaptılar. Görme panolarında ilk taraması yapılan öğrenciler daha sonra göz doktoru kontrolünden geçtiler.

REKOR TARAMA

Başkan Demirel, 3 Ekim 2019 tarihinde 21 dakikada 1379 çocuğun görme taramasıyla dünya rekoru kırarak projeyi başlattıklarını hatırlattı. Demirel, "O gün kendimize bir hedef koyduk ve dedik ki '200 bin insanımızı göz taramasından geçireceğiz'. 5 Mart 2020'de 50 bininci çocuğumuzun taramasını yaptık. 200 bin hedefimize adım adım yürürken ne yazık ki Mart ayında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemi sürecine girdik. Bu süreçte de boş durmadık. Gerekli tedbirlerimizi alarak taramalarımıza devam ettik. İlçemizde bulunan kurum ve kuruluşlarda yaş sınırı gözetmeksizin tarama tırımızla ilçemizi karış karış dolaştık. Bugüne geldiğimizde 196 okul, 11 tesis ve 16 mahallemizde taramalarımızı tamamladık. 100. binin görme taramamızı gerçekleştirdik. Bu sayıdaki bir göz taraması rekordur" dedi.

Taramaların Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletlerin başlatmış olduğu VİSİON 2020 görme hakkı insiyatifine, körlükle mücadele çalışmaları kapsamında yürütüldüğünü ifade eden Demirel, "Bu çalışmalarımıza destek veren şehir hastanelerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul müdürlerimize, öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.