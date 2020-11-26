Etimesgut'ta büyük dönüşüm

2011 yılındaki Ahimesut Bulvarı üzerindeki atıl alanlar şimdi belediyenin yaptığı hizmet ve yatırımlarıyla yaşam alanına dönüştüler.

Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi, Sultan Alparslan Parkı, Kent Konseyi Binası, Ahi Elvan Aile Yaşam Merkezi, Halk Kütüphanesi, Türk Beyleri Kent Meydanı, Ahi Elvan Cami ve Türbesi... Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in kazandırdığı her bir tesis ilçenin değerine değer katarken vatandaşların da yaşam kalitesini artırıyor.

İşte Etimesgut Belediyesi'nin Elvan, Süvari ve Ahimesut Mahalleler'nin ortak noktasında inşa ettiği örnek park ve tesisler:

AHİ ELVAN AİLE YAŞAM MERKEZİ

2 ayrı bloktan oluşan Ahi Elvan Aile Yaşam, Eğitim ve Spor Merkezi'nde spor salonu, kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, fitness salonu, aerobik salonu, kreş hizmet veriyor.

HALK KÜTÜPHANESİ

2 bin metrekarelik kapalı alana sahip, 2 katlı kütüphanede aynı anda 500 kişi ders çalışabiliyor. Kütüphaneden günde ortalama 2 bin kişiye hizmet sunuluyor.

KENT KONSEYİ BİNASI

Kadın, gençlik, engelli ve çocuk meclisleri ile mahalle ve meslek çalışma grupları, dernekler ve sivil toplum kuruluşları ofisleri, toplantı ve konferans salonları ile etiSEM derslikleri ve aşçılık atölyesi hizmet veriyor.

TÜRK BEYLERİ KENT MEYDANI

16 büyük Türk Devletine ait bayrak ve kurucularının anıtlarının yer aldığı Selçuklu mimarisiyle yapılan meydanda festivaller, konserler, Ramazan etkinlikleri, fuarlar ve tanıtım günleri gerçekleştiriliyor.

AHİ ELVAN CAMİ VE TÜRBESİ

Etimesgut'a fikirleriyle yön vermiş manevi önderlerinden Ahi Elvan'a ait türbe revize edilerek yeniden yapılırken, Elvan Cami Selçuklu tarzında inşa edildi.

SULTAN ALPARSLAN PARKI

30 bin metrekarelik parkta, ışıklı saat kulesi, renk değiştiren şelale, ışıl ışıl dekoratif ağaçlar, çocuk oyun alanı, koşu yolu, basketbol sahası, fitness setleri, kamelya, oturma grupları ve Türk büyüklerinin rölyefleri yer alıyor. Tesis gece ışıklandırmasıyla da dikkat çekiyor.