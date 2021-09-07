Etimesgut'ta çifte açılış

Etimesgut Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Devlet Bahçeli Eğitim Yaşam ve Spor Merkezi ile yine aynı bölgede yer alan Bağlıca Kapalı Pazar Yeri ve Zabıta Merkezi törenle hizmete giriyor.

Hizmetlerine başlayan ancak pandemi nedeniyle açılışı yapılamayan Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi bünyesinde 10 ayrı tesis yer alıyor. 60 bin m²'lik alan üzerindeki tesiste, 2.500 kişilik kapalı spor salonu, havuz, etiSEM birimi, kreş, emekliler konağı, hanımlar konağı, sporcu konaklama merkezi, ampute takımı için antrenman sahaları, cami, kafetarya, açık spor alanları ve yeşil alan düzenlemeleri yer alıyor.

5 bin metre kare alan üzerindeki Bağlıca Kapalı Pazar Yeri ve Zabıta Merkezi de ilçenin 10. kapalı pazar yeri oluyor.

Açılışta Ferhat Göçer ve Mustafa Yıldızdoğan konser verecek.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirilecek açılış ve konsere tüm başkentlileri davet etti.