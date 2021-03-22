Etimesgut'ta düşen yıldırım yangına neden oldu

Ankara Etimesgut ilçesinde bir binanın çatısına düşen yıldırım yangına neden oldu.

Ankara'da etkili olan sağanak yağış yıldırım düşmesine neden oluyor. TBMM bahçesinde çınar ağacınadüşen yıldırımın ardından Etimestgut ilçesinde de bir binanın çatısına yıldırım düştü.

Alınan bilgilere göre, Etimesgut ilçesi Oğuzlar Mahallesi 1570 Caddesi Meydan Sitesinin çatısına yıldırım düştü. Düşen yıldırım çatıda yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

ÇUBUK'TA DA BİR BİNANIN ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Tunahan Caddesi'nde bulunan binanın çatısına yıldırım isabet etti.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, çatıda çıkan küçük çaplı yangın çevredekilerce söndürüldü.

Binadaki bazı pencerelerin camları kırıldı, elektrik panosu patladı, son katın tavanında çatlak oluştu.

Bina sakinlerinden Sedat Vurucu, olay esnasında evde bulunmadığını ancak aile üyelerinin büyük korku yaşadığını söyledi.

Vurucu, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.