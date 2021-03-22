  • BIST 1.381
  • Altın 438,393
  • Dolar 7,8625
  • Euro 9,3684
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 21 °C
»

Etimesgut'ta düşen yıldırım yangına neden oldu

Ankara Etimesgut ilçesinde bir binanın çatısına düşen yıldırım yangına neden oldu.
Etimesgut'ta düşen yıldırım yangına neden oldu

Ankara'da etkili olan sağanak yağış yıldırım düşmesine neden oluyor. TBMM bahçesinde çınar ağacınadüşen yıldırımın ardından Etimestgut ilçesinde de bir binanın çatısına yıldırım düştü.

Alınan bilgilere göre, Etimesgut ilçesi Oğuzlar Mahallesi 1570 Caddesi Meydan Sitesinin çatısına yıldırım düştü. Düşen yıldırım çatıda yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

ÇUBUK'TA DA BİR BİNANIN ÇATISINA YILDIRIM DÜŞTÜ

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Tunahan Caddesi'nde bulunan binanın çatısına yıldırım isabet etti.

Ankara'da 5 katlı apartmanın çatısına isabet eden yıldırım hasara neden oldu

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, çatıda çıkan küçük çaplı yangın çevredekilerce söndürüldü.

Binadaki bazı pencerelerin camları kırıldı, elektrik panosu patladı, son katın tavanında çatlak oluştu.

Bina sakinlerinden Sedat Vurucu, olay esnasında evde bulunmadığını ancak aile üyelerinin büyük korku yaşadığını söyledi.

Vurucu, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dereceye girenler ödüllerine kavuştu22 Mart 2021 Pazartesi 00:23
  • Başkent'te köprüler yenileniyor22 Mart 2021 Pazartesi 00:21
  • "Ankara'nın tek kadın dolmuş şoförü" yolları ve yolculuğu renklendirdi21 Mart 2021 Pazar 15:41
  • Pandeminin lokomotif hastanesinde hasta sayısı yüzde 51 arttı20 Mart 2021 Cumartesi 05:20
  • Büyükşehir afet gönüllüleri arıyor20 Mart 2021 Cumartesi 04:24
  • Hedef 1 Milyon Metrekare kaldırım20 Mart 2021 Cumartesi 03:23
  • Bu kafede engel yok, sevgi var20 Mart 2021 Cumartesi 02:27
  • EGO "aydın şoförü"nü seçecek20 Mart 2021 Cumartesi 01:25
  • Kahramanlar Pursaklar’da Anıldı20 Mart 2021 Cumartesi 00:31
  • Başkan Köse’nin esnaf gezisi sürüyor20 Mart 2021 Cumartesi 00:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti