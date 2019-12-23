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Etimesgut’ta engelliler ayrıcalıklı

Engelli vatandaşlar, Enver Demirel yönetimindeki Etimesgut’ta rahat ediyor. İlçede bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi tüm Türkiye’ye örnek oluşturacak özellikleri barındırıyor. 
Etimesgut’ta engelliler ayrıcalıklı

Etimesgut Belediyesi engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Engelliler için yaşamı Etimesgut’ta ayrıcalıklı hale getirmek isteyen Enver Demirel, özellikle geçtiğimiz yıl açılan ve Türkiye’ye örnek oluşturacak Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile dikkati çekerken, bunun yanı sıra engellileri denizle buluşturma, kamuda işe girmek isteyen engellilere yönelik KPSS kursları ve buna benzer birçok hizmetle öne çıkıyor. Başkan Demirel katıldığı etkinliklerde engelliler için, “Engellilerimizi Allah’ın kutlu bir emaneti olarak görüyor, özel insanlara özel hizmetler sunmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer veriyor. 

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TÜRKİYE’YE ÖRNEK YAŞAM MERKEZİ 

Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi geçtiğimiz yıl hizmete açılmıştı. 5 bloktan oluşan bu merkezin 2 bloğu özel rehabilitasyon merkezi, 1 bloğu konaklama merkezi, 1 bloğu meslek ve beceri merkezi, 1 bloğu ise eğitim ve sosyal hizmet merkezi olarak hizmet veriyor. Türkiye’deki pek çok belediyeye örnek oluşturacak bu merkezde, konferans salonu, sergi alanı, kütüphane, okuma salonu gibi engellilerin hayatlarını kolaylaştıran birçok kurs ve etkinlik yer alıyor. Meslek ve Beceri Eğitim Merkezi'nde engelli ve ailelerine meslek ve beceri kazandırılıyor. Mutfak, bilgisayar, matbaa, seramik, çömlek, mozaik, ahşap mobilya, resim, müzik, mum sabun gibi birçok atölyede bu eğitimler verilirken, engelli ailelerine yönelik sınırlı sayıda konaklama hizmeti de yer alıyor. Merkezden aynı anda 377 engelli faydalanabiliyor. 

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ENGELLİLERE KPSS KURSU

Engelli vatandaşlar için Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi etiSEM kapsamında; Kuran-ı Kerim, ebru, resim, bağlama, gitar gibi birçok kurs imkânı bulunuyor. Bu kursların içerisinde en çok dikkat çekenlerden birisi de kamu kurumlarında iş bulmak isteyen engelli vatandaşlara yönelik verilen E-KPSS kursu. Engelli vatandaşlar bu sayede diğer rakiplerine göre bu merkezlerde sınavlarına daha iyi çalışıyor. Bu tip kurslarla evlerinden çıkarak sosyal hayata daha çok katılan engelliler moral buluyor. 

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TESİSLERİ ÜCRETSİZ KULLANIYORLAR 

Etimesgut Belediyesi aile yaşam merkezlerinde engelli ve ailelerine hizmetlerinin tamamını ücretsiz yapıyor. Engellilerin daha çok moral bulması ve sosyal hayata karışması için belediye etkinlerine gitmek isteyen engelliler evlerinden araçla alınıyor.  Ayrıca ihtiyaç sahibi engelliler, Etimesgut Belediyesi Aşevi’nden evlerine yemek servisi alabilirken, Eti-Kart’la gıda ve ihtiyaç maddesi ile giyim yardımları alabiliyor. 

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ENGELLİLER DENİZLE BULUŞUYOR

Yine Etimesgut Belediyesi’nin en çok konuşulan ve takdir gören hizmetlerinden biri de ‘Engellilere Tatil’ projesi kapsamında engelli ve ailelerine tatil yaptırmak. Bugüne dek 3 bini aşkın engelli ve ailesinin yararlandığı bu projede engelliler tatil bölgelerine gidiyor, denizle buluşuyor, keyifli zaman geçiriyor.

HEM HUKUKİ HEM PSİKOLOJİK DESTEK 

Tüm bunların yanı sıra Etimesgut Belediyesi Eryaman’da bulunan Ziya Gökalp Aile Yaşam Merkezi’nde engelliler ve aileleri için psikolojik ve hukuki destek sağlanıyor. Özellikle ergenlik problemleri gibi konularda ailelere hizmet veriliyor. Etimesgut Belediyesi yıllık 2 bin aileye bu şekilde destek sağlıyor. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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