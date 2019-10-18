Etimesgut'ta engellilerin bowling heyecanı

Etimesgut Belediyesi Sosyal yardım İşler müdürlüğü engelli ve ailelerini bowling turnuvasında bir araya getirdi.

İlk kez bowling oynayan engelliler büyük heyecan yaşadılar. Engelliler, bowling lobutlarını devirdikçe devirdikçe çığlık çığlığa sevindiler, sevinçlerini ailelerine sarılarak gösterdiler. Aileler de çocuklarıyla birlikte bowling oynadı, onların mutluluğuna ortak oldu.

Engelli aileleri, belediyenin bu tür etkinlikleriyle dört duvar arasında kurtularak hayata karıştıklarını, çocuklarının sosyalleştiğini ifade ederek, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e teşekkür ettiler.



