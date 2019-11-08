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Etimesgut'ta futbol şenliği

Etimesgut’ta 32 ilkokul, 500 öğrenci  şampiyonluk için ter döktü, turnuvanın şampiyonu Cahit Zarifoğlu İlkokulu oldu.
Etimesgut'ta futbol şenliği

Etimesgut Kaymakamlığı, Etimesgut Belediyesi, Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Etimesgut İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle ilkokul 3. ve 4. sınıflar arası futbol turnuvası yapıldı. 32 takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuvada 3. ve 4. sınıflarda şampiyonluğu Cahit Zarifoğlu İlkokulu kazandı.

TUNAHAN SPOR TESİSLERİ

Etimesgut Belediyesi Tunahan Spor Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada dereceye giren okullar ve öğrenciler, kupa ve madalyalarını Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hamza Güneş ve Rizespor ve Etimesgut Belediyespor Kulüp Başkanı Hasan Kartalın elinden aldılar. Öğrenciler  büyük heyecan ve mutluluk yaşadılar.

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TESİS TEŞEKKÜRÜ

Etimesgut Kaymakamı Sevgili, Etimesgut Belediyesi tarafından hizmete açılan Tunahan Spor Tesisleri'nin Ankara'nın en büyük spor komplekslerinden biri olduğunu ve tüm okulların en üst düzeyde bu tesisten yararlandığını ifade ederek Başkan Demirel'e teşekkür etti. Başkan Demirel de turnuvaya katılan tüm öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

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