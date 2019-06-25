Etimesgut'ta genel kurul heyecanı

Etimesgut Kent Konseyi 21. Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Alaattin Sonat'ın yeniden kent konseyi başkanlığına seçildiği kurulda yeni yürütme kurulu üyeleri belirlendi.

Kent Konseyi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurula katılan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel Etimesgut'un kültürde, sanatta, sporda ve her alanda önemli bir mesafe kat ettiğini söyledi.

Etimesgut'ta toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmetler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Demirel, "İlçemize onlarca tesis, parklar, ormanlar kazandırdık. Türkiye'ye örnek engelsiz yaşam merkezini, Halk kütüphanesini, kent konseyi binasını, içerisinde gencimizin, yaşlımızın, kadınımızın, erkeğimizin yararlanabildiği birçok donatıların yer aldığı yaşam merkezlerini inşa ettik. Yalnızca tesislerle sınırlı kalmadık. Kültürel sanatsal sportif bir çok hizmeti de hemşehrilerimizle buluşturduk. Yaptığımız tüm hizmetlerle Etimesgut'ta yaşam kalitesini artırdık. İnşallah yeni hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Demirel, kent konseyinin başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini de vurgulayarak yeni yönetime başarılar diledi.

Kent konseyi Başkanlığına yeniden seçilen Alaattin Sonat da, belediyenin destek ve katkılarıyla kent konseyi olarak çok güzel hizmetler yaptıklarını, yeni dönemde de güzel ve başarılı hizmetler gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirterek, ilgileri ve desteklerinden dolayı Başkan Demirel'e teşekkür etti

Genel Kurula Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Başkent Üniversitesi

