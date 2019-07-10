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Etimesgut'ta kardeş takımla hazırlık maçı

Etimesgut Belediyesi U18 Basketbol takımı ile Ülkemize kamp yapmaya gelen Azerbaycan U16 Basketbol Milli takım arasında hazırlık karşılaşması yapıldı. 
Etimesgut'ta kardeş takımla hazırlık maçı

Karşılaşmayı Etimesgut Belediyespor 74 – 63 kazandı. Hazırlık karşılaşmasını Belediye Başkanı Enver Demirel ve çok sayıda vatandaş izledi.

“Etimesgut’ta Amatör Spora önem veriyoruz”

Tunahan Spor Tesisleri’nde gerçekleşen hazırlık karşılaşması öncesinde Başkan Demirel Azerbaycan U16 Milli Takım Antrenörü Samid Nurulzade’ye hediye takdim etti. Karşılaşmayı Etimesgut BelediyesiU18 Basketbol takımı 74-63 kazandı.  Başkan Demirel yaptığı açıklamada; “Nüfusu her geçen gün artan ilçemizde özellikle amatör sporlara desteklerimiz sürüyor. Etimesgut’umuza kazandırdığımız spor tesisleri ile gençlerimizin spor yapmalarına imkan sağlıyoruz. Etimesgut Sporun merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durarak bu tür başarılar alması bizleri gururlandırıyor” dedi. 
 

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