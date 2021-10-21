Etimesgut'ta Kazak Ve Özbekistan Esintisi

Etimesgut Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde Özbekistan Devlet Filarmonisi Taşkent Şubesi sanatçıları tarafından "Özbekistan ve Kazakistan'dan Esintiler" konseri düzenlendi.

Konsere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konserde Özbekistan ve Kazakistan'dan şarkıların yanı sıra Türkçe şarkı ve türküler de seslendirildi, dans gösterileri sunuldu. Katılımcılar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler. Konser sonunda Demirel'e çapan giydirildi.

ALİNUR AKTAŞ: MÜZEYE BURSA'DAN ZİYARETÇİ GELECEK

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu hatırlatarak, "Ankara ziyaretimde Enver Başkan belediyenin yaptığı Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı gezdirdi. Birçok ülkeye gittim müzeler gördüm ancak bu müze gerçekten çok güzel olmuş. Tarihimizi çok iyi anlatmış. Müzeye Bursa'dan kafilelerle çok ziyaretçi gelecektir. Ankara'ya gelenler Anıtkabir ve bu müzeyi görmeden ziyaret etmeden gitmemeli. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKIYORUZ

Başkan Demirel de, belediye olarak Türk kültür ve sanatına sahip çıktılarını ifade ederek, " 2020 Kültür Başkenti Özbekistan’ın Hive şehrinde düzenlenen TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı'nda dinlediğimiz sanatçılarımızı Etimesgutlu hemşehrilerimizle buluşturduk. Çok güzel bir konser verdiler. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Başkan'a da müzemizi ziyaretleri ve etkinliğimize katılımları için teşekkür ediyorum. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'yı da tebrik ediyor, başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.