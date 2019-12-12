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Etimesgut'ta lezzetler yarıştı

Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulamalı Merkezi Kaşmir Birimi'nde, Türk mutfağı uygulamalı sınavı heyecanı yaşandı.
Etimesgut'ta lezzetler yarıştı

Kaşmir etiSEM Birimi Uygulamalı Mutfak Atölyesi'nde, aşçılık eğitimi alan adaylar yaptıkları yemekleri aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in de yer aldığı jüri üyelerine sundular. Başkan Demirel ve diğer değerlendirme kurulu kursiyerlerin yaptıkları yemeklere not verdiler.
Kursiyerler, yaptıkları Nohutlu Mantı Çorbası, Dondurmalı İrmik Helvası, Kuru Meyveli Sütlaç, Hardal Sosu Salata, Kabak Sarması, Piliç Topkapı, Çökertme Kebabı, Sebzeli Tavuk Çorbası, Manisa Kebabı, Erzincan Çorbası, Narlı Ispanak Salatası, Kadın Budu Köfte ile kıyasıya yarıştılar. Demirel, yarışmacı kursiyerleri tebrik ederek, yemeklerin hepsinin çok güzel olduğunu söyledi.

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Başkan Demirel, yarışma sonunda merkezdeki diğer kursiyerleri derslerinde ziyaret ederek sohbet etti. etiSEM kurslarıyla 45 bine yakın Etimesgutluya meslek ve beceri eğitimi verdiklerini belirterek, Kaşmir etiSEM biriminde de bu dönem 286 kursiyerin eğitim aldığını söyledi.
Kursiyerler, etiSEM kurslarına katılarak kendilerini geliştirdiklerini yeni hobi ve meslekler edindiklerini belirterek, Başkan Demirel'e teşekkür ettiler.
 
 

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