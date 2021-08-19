Etimesgut'ta Prof.Dr. Haydar Baş Parkı Açıldı

Etimesgut Belediyesi tarafından Bağlıca Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Prof. Dr. Haydar Baş Parkı törenle açıldı.

Parkın açılış törenine Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı ve Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, BTP yönetimi ve çok sayıda partili katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Demirel, bu ülkeye hizmet etmiş, devlet adamlarının isimlerini tesis ve parklara verdiklerini belirterek, "Rahmetli Alparslan Türkeş'in, Turgut Özal'ın, Necmettin Erbakan'ın, Bülent Ecevit'in, Süleyman Demirel'in, Muhsin Yazıcıoğlu'nun isimlerini ilçemizde parklara verdik. Bugün de merhum Prof. Dr. Haydar Baş'ın ismini verdiğimiz parkımızın açılışını yapıyoruz. Bu ülkeye hizmet etmiş, ülkeyle barışık olan, milletiyle düşman olmayan devlet büyüklerimize sahip çıkmaya, onların isimlerini parklarımızda tesislerimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Parkımız hayırlı olsun" dedi.

Genel Başkanı Hüseyin Baş da park için Başkan Demirel'e teşekkür ederek, parkın hayırlı olması temennisinde bulundu. Demirel'in hizmetlerine de değinen Baş, "Enver Başkan Türk Tarih Müzesi gibi dünyada örneği olmayan hizmeti kazandırmış; Sayın Başkana da böyle ilkleri yapmak yakışırdı. Kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından parkın açılış kurdelası Başkan Demirel, Genel Başkan Hüseyin Baş ve partililer tarafından kesildi.

Bağlıca Mahallesi Höyük Caddesi üzerinde 7 bin metre kare alan üzerine inşa edilen parkta, çocuk oyun alanı, spor alanı, koşu yolu ve yeşil alanlar yer alıyor. Parkın girişinde Prof. Dr Haydar Baş'ın hayatının yer aldığı kaidede bulunuyor.