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Etimesgut'ta sokak hayvanlarına mama yardımı

Etimesgut Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, soğuk ve don sebebiyle yiyecek bulamayan kedi, köpek ve kuşlar için belirli noktalara düzenli olarak yem bırakıyor. 
Etimesgut'ta sokak hayvanlarına mama yardımı

Ekipler bölgeyi gezerek sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgeleri tespit ediyor. Tespitlerin ardından o bölgelere kedi ve köpekler için onları soğuğa karşı daha dirençli hale getirecek kuru mamalar, kuşlar için yem bırakılıyor.

BARINAKTA GÜVENDELER

Etimesgut Belediyesi'nin Şaşmaz sanayi bölgesinde bulunan hayvan barınağı hamile, yaşlı, hasta ve yavru sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Veteriner hekimlerce bakım ve tedavileri yapılan hayvanlar, mevsim şartları iyileşene kadar barınakta muhafaza ediliyor.

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KEDİ VE KUŞ EVLREİ HİZMET VERİYOR

Etimesgut Belediyesi'ne ait kedi evleri de sokak kedileri için güvenli barınma imkanı sunuyor. Bir bölümünün kapısı sürekli açık tutulan kedievine sürekli su ve mama bırakılıyor. Diğer bölümlerde ise hamile ve hasta kediler barınıyor. Parklardaki kuşevleri de kuşlara 4 mevsim kuşların yuvası oluyor.

HERKESİN GÖREVİ

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, sokak hayvanlarının kışın aç kaldığında yaşamını sürdüremediğine dikkat çekerek, "Aç kaldığı için yaşamını sürdüremeyen, her hayvanın vebali hepimizindir" dedi. Belediye olarak bu konuda çok dikkatli davrandıklarını belirten Demirel, "Barınağımız, kedievlerimiz, kuş evlerimizle sokak hayvanlarımıza destek oluyoruz. Kışın da yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarımız için ilgili müdüklüklerimiz vasıtasıyla yiyecek bırakıyoruz. Onların aç kalmalarının önüne geçiyoruz. Bu görev yalnız bizim değil; tüm duyarlı vatandaşlarımızın görevidir" dedi.


 

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