Etimesgut’ta sokak hayvanlarına yiyecek bırakılıyor

Etimesgut Belediyesi, koronavirüs nedeniyle bazı işletmelerin kapalı olduğu bu dönemde sokak hayvanlarının yiyeceksiz kalmaması için tedbirlerini artırdı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçenin birçok noktasına köpek ve kediler için kuru mama, kanatlı hayvanlar için de buğday yemi bırakıyor.

KEDİEVLERİ HİZMET VERİYOR

Etimesgut Belediyesi'ne ait 4 kedievi ve bazı sitelerde belediyenin verdiği küçük kedi evleri koronavirüs günlerinde sokak kedilerinin imdadına yetişti. Belediye ekipleri kedievlerine hergün düzenli olarak kuru mama ve su bırakarak kedileri gıdasız bırakmıyor.

BARINAĞA ZİYARETÇİ GİRİŞİ YOK

Etimesgut Belediyesi, Şaşmaz Sanayi Bölgesi'nde bulunan hayvan barınağına ziyaretçi girişini geçici süreyle kaldırdı. Barınak, pandemi sürecinde yine hamile, yaşlı, hasta ve yavru sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Veteriner hekimlerce bakım ve tedavileri yapılan hayvanlar, mevsim şartları iyileşene kadar barınakta muhafaza ediliyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, koronavirüs nedeniyle hayvanların yiyecek ve su sıkıntısı yaşamaması için çalışmaların sürdürdüğünü belirterek, sokak hayvanlarının hayatta kalmaları için gerekli yiyeceklerin hayvan popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere ve ilçedeki kedievlerine bırakıldığını söyledi.