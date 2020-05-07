  • BIST 98.571
  • Altın 391,315
  • Dolar 7,1906
  • Euro 7,7713
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 7 °C
»

Etimesgut’ta sokak hayvanlarına yiyecek bırakılıyor

Etimesgut Belediyesi, koronavirüs nedeniyle bazı işletmelerin kapalı olduğu bu dönemde sokak hayvanlarının yiyeceksiz kalmaması için tedbirlerini artırdı. 
Etimesgut’ta sokak hayvanlarına yiyecek bırakılıyor

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçenin birçok noktasına köpek ve kediler için kuru mama, kanatlı hayvanlar için de buğday yemi bırakıyor.

KEDİEVLERİ HİZMET VERİYOR

Etimesgut Belediyesi'ne ait 4 kedievi ve bazı sitelerde belediyenin verdiği küçük kedi evleri koronavirüs günlerinde sokak kedilerinin imdadına yetişti. Belediye ekipleri kedievlerine hergün düzenli olarak kuru mama ve su bırakarak kedileri gıdasız bırakmıyor.

ekran-alintisi-012.jpg

BARINAĞA ZİYARETÇİ GİRİŞİ YOK

Etimesgut Belediyesi,  Şaşmaz Sanayi Bölgesi'nde bulunan hayvan barınağına ziyaretçi girişini geçici süreyle kaldırdı. Barınak, pandemi sürecinde yine hamile, yaşlı, hasta ve yavru sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Veteriner hekimlerce bakım ve tedavileri yapılan hayvanlar, mevsim şartları iyileşene kadar barınakta muhafaza ediliyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, koronavirüs nedeniyle hayvanların yiyecek ve su sıkıntısı yaşamaması için çalışmaların sürdürdüğünü belirterek, sokak hayvanlarının hayatta kalmaları için gerekli yiyeceklerin hayvan popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere ve ilçedeki kedievlerine bırakıldığını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak’ta sahur bir başka güzel06 Mayıs 2020 Çarşamba 05:00
  • Kızılcahamam Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşın evini temizledi06 Mayıs 2020 Çarşamba 04:39
  • Keçiören’de “Kitap Çağır” 7’den 70’e yüzleri güldürüyor06 Mayıs 2020 Çarşamba 03:07
  • Kahramankazan’da karış karış dezenfekte, köşe bucak temizlik06 Mayıs 2020 Çarşamba 02:04
  • Sincan Belediyesi hizmetlerine ara vermeden devam ediyor06 Mayıs 2020 Çarşamba 01:47
  • Başkent’te en güzel pencere, balkon ve teras tasarım yarışması06 Mayıs 2020 Çarşamba 01:02
  • Başkan Yavaş’tan Ankaralılara destek mektubu ve maske dağıtımı06 Mayıs 2020 Çarşamba 00:10
  • Pursaklar'da Ramazan Sohbetlerinin konuğu Başkan Ertuğrul Çetin 05 Mayıs 2020 Salı 04:33
  • Keçiören Belediyesi 500 adet Isparta gülü dikti05 Mayıs 2020 Salı 03:33
  • Mamak’ta cadde ve sokaklar yıkandı05 Mayıs 2020 Salı 02:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti