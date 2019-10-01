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Etimesgut'ta ters yönde giden halk otobüsü videosu

Ankaralılar pazartesi günü Mamak'ta bir özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 4 vatandaşın hayatını kaybettiği feci kazanın şokunu henüz atlatamamışken,Etimesgut Ahi Mesut'ta bir özel halk otobüsü yolda ters yönde ilerlerken görüntülendi.
Etimesgut'ta ters yönde giden halk otobüsü videosu

Başkent Ankara'da özel halk otobüslerinin kural tanımazlığı bu kez de kameralara yakalandı. 

Ankaralılar pazartesi günü Mamak'ta bir özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 4 vatandaşın hayatını kaybettiği feci kazanın şokunu henüz atlatamamışken, Etimesgut'tan şok bir olay yaşandı. 

Etimesgut Ahi Mesut Mahallesi'nde bir özel halk otobüsü hayli de işlek olan caddede ters yönden gitti ve bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. 

Görüntüde özel bir halk otobüsü şoförünün, yolcuların ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atarak ters yönden ilerlediği görülüyor. 

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Mamak'ta pazartesi meydana gelen ve 4 vatandaşın hayatını kaybettiği özel halk otobüsü kazasından hemen sonra akşam saatlerinde, Etimesgut Ahi Mesut Bulvarı'nda ikamet eden bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler, özel halk otobüsü şoförünün sorumsuzluğunu tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.

İşte Etimesgut'ta ters yönde ilerleyen o halk otobüsü videosu:

 

 

 

 

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