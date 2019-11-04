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Etimesgut'ta ücretsiz göz taraması çalışmaları devam ediyor

Etimesgut Belediyesi ve Ankara Şehir Hastaneleri ile birlikte yürütülen 0-21 yaş arası kişileri kapsayan ücretsiz göz taramalarında görev alacak personel için bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Etimesgut'ta ücretsiz göz taraması çalışmaları devam ediyor

Demirel, "3 Ekimde 21 dakikada 1379 öğrencimizin göz taramasını yaparak Dünya rekoruyla başlattığımız taramalar kapsamında 175 çocuğumuzun gözlük takması gerektiği, 19 çocuğumuzun da gözlük takması ve rehabilite edilmesi gerektiği oraya çıktı. Taramalar olmasa tedavisi mümkün olmayan durumlar ortaya çıkabilirdi" dedi.
Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Cumhurbaşkanı Danışmanı Meryem Kavakçı ve taramada görev yapacak eğitimciler katıldı.

Programda konuşan Demirel, belediye olarak hayatın her alanında olduklarını belirterek, "Yapısal, yeşil alan, eğitim kültür sportif alanların yanı sıra sağlık alanında da hemşehrilerimize hizmet veriyoruz. Ankara Şehir Hastaneleri'yle yaptığıız protokol kapsamında yürüttüğümüz ücretsiz göz taramalarıyla yaklaşık 200 bin gencimizin görme ve konuşma taramalarını  gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmanın sonucunda bir çok çocuğumuzun, gencimizin ve taramadan geçen  tüm insanlarımızın, ileride telafisi zor veya mümkün olmayan  rahatsızlıklarının önüne geçmiş olacağız. 3 Ekim günü başlatmış olduğumuz göz tarama kampanyamızda, 21 dakikada 1379 öğrencimizin göz taramasını gerçekleştirerek bir dünya rekoru kırdık.

Bu tarama sonucunda 175 çocuğumuzun gözünde bozukluk tespit edildi; gözlük takmaları gerektiği anlaşıldı. Onları tedavileri için Şehir Hastaneleri'ne yönlendirdik. Yine 19 çocuğumuzun hem gözlük takması hem de rehabilite edilmesi gerektiği ortaya çıktı. Eğer bu projeyi başlatmamış olsaydık, bunların tespitini yapmasaydık belki de rahatsızlığı üst seviyeye çıkana kadar ailelerinin haberi olmayacaktı. Taramalarımızı ilçemizdeki bütün okullarımızda belirlediğimiz program dahilinde yapacağız. Bu taramalarda bize destek veren öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

VİSİON 2020

Demirel, projeyle, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletlerin başlatmış olduğu VİSİON 2020 görme hakkı insiyatifine, körlükle mücadele çalışmasına, Etimesgut Belediyesi olarak katıldıklarını ve Türkiye'yi temsil ettiklerini söyledi.
Dil ve Konuşma Taramaları hakkında sunum yapan Meryem Kavakçı 'da projeyle yalnız görme bozukluklarının değil; dil ve konuşma bozukluklarının da önüne geçileceğini ifade ederek, 38 bin kişinin de dil ve konuşma taramalarının yapılacağını söyledi.


 

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