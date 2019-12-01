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Etimesgut'ta yüzme kurslarını başarıyla tamamlayan 127 kursiyer sertifikalarını aldı

Etimesgut Belediyesi Güzelkent Aile Yaşam, Eğitim ve Spor Merkezi'nde düzenlenen yüzme kurslarını başarıyla tamamlayan 127 kursiyer sertifikalarını Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in elinden aldılar.
Etimesgut'ta yüzme kurslarını başarıyla tamamlayan 127 kursiyer sertifikalarını aldı

Sertifika töreninde konuşan Demirel, ilçeye birçok yaşam merkezi kazandırdıklarını ve bu yaşam merkezleriyle ilçe halkının yaşam kalitesinin arttığını belirterek, "Yaşam merkezlerimizde havuzundan, spor merkezine kreşinden, emekli merkezlerine kadar vatandaşlarımızn yaralanabildiği birçok donatı yer alıyor. Tüm Etimesgutlu hemşehrilerimizden tesislerimizden en üst düzeyde yararlanmalarını tavsiye ediyorum. Hafta en az 1-2 gününüzü kendisinize ayırınız. Haftanın yorgunluğunu, stresini yaşam merkezlerimize gelerek atabilirsiniz" dedi.

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GÜZELKET'TE YOK YOK

Demirel, Güzelkent Aile Yaşam ve Spor Merkezi'nde 1.200 kişinin yüzme kurslarından yaralandığını da hatırlatarak, "Bu merkezimizde, etiSEM eğitim birimimiz, spor merkezimiz, emekliler konağımız, kreş ve gündüz bakım evimiz, kapalı yüzme havuzumuz hizmet veriyor" diye konuştu.

KEDİ SÜRPRİZİ

Demirel konuşmasının ardından 4 haftalık yüzme eğitimini tamamlayan çocuklara sertifikalarını verdi. Toplu fotoğraf çekimi sırasında kadraja giren kedi, çocukların ilgi odağı oldu. 

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