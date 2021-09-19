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Etimesgut'tan çiftçilere destek

Etimesgut Belediyesi çiftçilere tarım aleti desteğinin ardından tohumluk ve gübre desteği de sağladı. 
Etimesgut'tan çiftçilere destek

Tohumluk arpa ve buğdaylar ekim öncesinde çiftçilere dağıtılmaya başladı. Destek kapsamında 15 bin kilogram yerli buğday tohumu, 17 bin kilogram yerli arpa tohumu, 15 bin kilogram da gübre desteği verildi. Desteklerden Etimesgut'ta ikamet eden ve ilçe sınırları içerisinde çiftçilik yapanlar yararlandı.

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Ballıkuyumcu Mahallesi'ndeki dağıtımlar belediye personeli tarafından gerçekleştirildi. Kamyonlarla mahalleye ulaştırılan tohumluk ve gübreler çiftçilerin traktörlerine yüklendi.

Çiftçiler, ekim zamanında yapılan tohum desteğinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e teşekkür ettiler.

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ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ

Başkan Demirel yaptığı değerlendirmede pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnafa 1.200'TL'lik nakdi yardım yaptıklarını hatırlatarak, "İlçemizdeki çiftçilerimizin kullanımı için daha önce ilaçlama makinesi helezon pulluk kazayağı ve biçme makinesi desteği sağlamış, bu tarım aletlerini protokol gereği Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Sincan Ziraat Odası Başkanlığı'na teslim etmiştik. Şimdi de çiftçilerimizin önemli bir gideri olan tohumluk ve gübre desteği sağlıyoruz. Meclisimizden kararımızı alıp gerekli duyularımızı yaptık, başvurularımızı tamamladık. Başvuruları olumlu değerlendirilen çiftçilerimize de desteklerimize başladık. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli bir ekim dönemi ve hasat geçirmeleri diliyorum" şeklinde konuştu. 
 

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