Etimesgut'tan Çiftçiye Destek

Etimesgut Belediyesi, satın aldığı çeşitli tarım aletlerini ilçede ekipman sıkıntısı çeken çiftçilerin ücretsiz kullanımına sundu. Gazetemize konuşan Başkan Yardımcısı Cemal Satılmış, “Yenilerini almaya devam edeceğiz” dedi.

Etimesgut Belediyesi, ilçedeki çiftçilere tarım aleti desteğinde bulundu. Etimesgut Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantısında oy birliği ile kabul edilen kararın ardından, çiftçilere destek amaçlı tarım aletleri alındı. Önceki gün satın alınan çeşitli tarım aletleri, çiftçilerin kullanımına sunuldu.

ÜCRETSİZ KULLANABİLECEK

Ziraat Odası ve Belediyenin işbirliği ile yürütülen proje kapsamında satın alınan tarım aletlerini, ekipman bulmakta zorluk çeken çiftçiler kullanabilecek. Etimesgut Belediyesi tarafından satın alınan tarım aletleri, ilçedeki Ziraat Odası teslim edildi. Talep eden çiftçiler, gerekli müracaatları yaparak kendisine gerekli olan tarım aletlerini ücretsiz bir şekilde kullanabilecek.

İHTİYAÇ HALİNDE YENİLERİ ALINACAK

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Satılmış, diğer belediyelere örnek olacak destekle ilgili gazetemize bilgi verdi. Başkan Yardımcısı Cemal Satılmış, “Çiftçilerimize destek amaçlı satın aldığımız tarım aletlerini Ziraat Odası’na teslim ettik. Ekipman sıkıntısı çeken çiftçileri düşünerek böyle bir karar aldık. Bize ekipman konusunda talepte bulunmuşlardı, en çok ihtiyaç duyulan tarım aletlerini ilçedeki çiftçilerimizin hizmetine kazandırdık. İhtiyaç oldukça, talep edildikçe de yenilerini almaya devam edeceğiz” dedi.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Etimesgut Belediyesi tarafından çiftçiyi desteklemek için alınan tarım aletleri, ilçede büyük yankı uyandırdı; sosyal medyada çok sayıda olumlu yorum yapıldı. Vatandaşlar, zor durumdaki çiftçilerin desteklenmesinin diğer belediyelere de örnek olmasını istedi. Öte yandan Etimesgut Belediyesi, pandemi koşulları sebebiyle dar gelirli duruma düşen çiftçilere de nakdi yardımda bulunmuştu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-