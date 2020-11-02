Etimesgut'tan deprem bölgesine 1 tır gıda malzemesi gönderildi

Başkan Demirel 1.100 gıda kolisinden oluşan yardım tırının Ankara Valiliği aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırılacağını söyledi.

Etimesgut Belediyesi İzmir'de yaşanan depremden etkilenen vatandaşlara 1.100 adet gıda kolisinden oluşan 1 tır gıda malzemesi gönderiyor. Yardım tırı deprem bölgesine gönderilmek üzere Ankara Valiliği'ne teslim edildi.

Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel Etimesgut Belediyesi Şefkateli Çarşısı'ndan yüklenen gıda malzemelerini incelediler.

Başkan Demirel, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken, enkaz altındaki vatandaşların da sağ salim kurtarılması temennisinde bulundu.

İçerisinde 12 farklı kuru gıda malzemelerinden oluşan 1.100 adet yardım kolisi hazırlayarak Ankara Valiliği aracılığıyla deprem bölgesine ulaştıracaklarını ifade eden Demirel, "Depremin ardından belediye olarak hemen harekete geçtik. Yardım kolililerimizi süratle hazırladık. Bir tır dolusu gıdadan oluşan gıda malzemesini Ankara Valiliğimizin koordinesinde deprem bölgesine ulaştıracağız. Bir kez daha depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarını da başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü felaketlerden korusun" dedi.