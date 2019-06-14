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Etimesgut'un suyu içilir mi? ASKi'nin açıklaması

ASKİ Genel Müdürlüğü, şiddetli yağış sonrası özellikle Etimesgut’ta musluklardan akan suyun sağlıksız olduğuna dair iddiaları yalanladı.
Etimesgut'un suyu içilir mi? ASKi'nin açıklaması

 ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Başkentlilerin, musluklarından akan suyu güven içinde tüketebileceklerine dikkat çekildi. Artan asılsız haberler üzerine internet sayfasından açıklama yapan ASKİ Genel Müdürlüğü, “Etimesgut ilçemizde 09.06.2019 tarihinde meydana gelen sel felaketi dolayısıyla hastalık riskine karşı şebeke sularının kullanılmaması yönünde yapılan haberler asılsızdır” ifadelerine yer verdi.

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“ŞEBEKE SUYU GÜVENLİ

Vatandaşların bu tür haberlere itibar etmemelerinin istenildiği açıklamada ayrıca şehir şebeke sularının aralıksız kontrol edildiği vurgulanarak, “Şebeke suyumuz sürekli hem kontrol edilmekte hem de denetlenmektedir. Vatandaşlarımız güvenle tüketebilir ve kullanabilir” denildi. 

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