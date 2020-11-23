  • BIST 1.334
  • Altın 467,759
  • Dolar 7,7729
  • Euro 9,2285
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
»

Etiyopya Başbakanı Ahmed'den Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne 'silah bırakma' çağrısı

Etiyopya silahlı kuvvetlerinin, ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik operasyonu devam ederken Başbakan Abiy Ahmed, TPLF'ye "cunta" yönetimine teslim olmaları için 72 saat süre verdi.
Etiyopya Başbakanı Ahmed'den Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne 'silah bırakma' çağrısı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yaptığı yazılı açıklamada, Tigray bölgesindeki operasyonun son aşamasına geldiği bilgisini paylaştı.

TPLF'ye çağrı yapan Ahmed, "Teslim olmanız için 72 saatiniz var." ifadesini kullandı.

Bölge sakinlerine de çağrı yapan Ahmed, suçluların adalete teslim edilmesi konusunda destek istedi.

Bu arada Ulusal Savunma Güçlerinin Dansha, Humera, Shire, Shiraro, Axum, Adwa, Adigrat, Alamata, Chercher, Mehoni ve Korem'den sonra Idaga Hamus'da da kontrolü sağladığı bildirildi.

Operasyon 4 Kasım'da başladı
Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.

Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'daki narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 308 zanlıdan 35'i tutuklandı23 Kasım 2020 Pazartesi 11:02
  • Soylu: Nerden çıktı bu kadın cinayeti?23 Kasım 2020 Pazartesi 10:58
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim sonrası açıklaması23 Kasım 2020 Pazartesi 10:58
  • İstanbul'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerini denetledi23 Kasım 2020 Pazartesi 10:52
  • İhraç edilen üç eski Danıştay üyesi 'görev suçu' yönünden Yüce Divan'da yargılanmasına yarın başlanacak23 Kasım 2020 Pazartesi 10:51
  • Menemen Belediyesindeki 'zimmet ve irtikap' iddialarıyla ilgili 23 şüpheli adliyeye sevk edildi23 Kasım 2020 Pazartesi 10:50
  • ABD'de uyarılara rağmen Şükran Günü'nde tatil planlayan en az 2 milyon kişi havalimanlarına akın etti23 Kasım 2020 Pazartesi 10:47
  • Aziz Sancar'dan Ermenistan'ın saldırısında ebeveynlerini kaybeden Hatice'ye eğitim yardımı23 Kasım 2020 Pazartesi 10:46
  • Kerkük'te 50 kişiye ait cesedin yer aldığı toplu mezar bulundu23 Kasım 2020 Pazartesi 10:45
  • MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi23 Kasım 2020 Pazartesi 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti