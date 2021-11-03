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Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin ilerleyişi sonrası OHAL ilan etti

Etiyopya yönetimi, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etti.
Etiyopya, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin ilerleyişi sonrası OHAL ilan etti

Etiyopya, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Etiyopya Bakanlar Kurulu, halkı TPLF'nin saldırılarından korumak için ülke çapında OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Bakanlar Kurulu, mevcut kararın 24 saat içerisinde Etiyopya Temsilciler Meclisinde onaylanacağını da açıkladı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, dün, ülkedeki mevcut durumu görüşmek için ülkedeki üst düzey hükümet yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Öte yandan, bugün, TPLF'nin Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birliklerinin oluşturulduğu duyuruldu.

Ağır çatışmaların ardından Amhara eyaletindeki Dessie ve Kombolcha kentlerini alan TPLF güçlerinin başkente uzaklığı yaklaşık 350 kilometre.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın merkezi Mekelle'den çekilmişti.

TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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