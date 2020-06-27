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Etiyopya'da 100 yaşın üzerindeki adam Covid-19'u atlattı

Doğum belgesi olmayan Woldemichael'ın ailesi 114 yaşında olduğunu söylüyor
Etiyopya'da 100 yaşın üzerindeki adam Covid-19'u atlattı

En az 100 yaşında olduğu bilinen Etiyopyalı Covid-19 hastasu Aba Tilahun Woldemichael, hastalığı yendi. Doktorlar, Woldemichael'ın iyileşmesini "inanılmaz" diyerek tanımlıyor.

Aba Tilahun Woldemichael'in doğum belgesi yok ancak ailesi 114 yaşında olduğunu söylüyor. Doktorlar ise 109 yaşında olduğunu tahmin ediyor.

Aba Tilahun, Başkent Addis Ababa'da yapılan genel testler sırasında hiç semptom göstermediği halde test edildi ve pozitif çıktı. Ardından hastaneye kaldırıldı.

4 gün sonra durumu ağırlaştı ve oksijen verilmeye başladı. 14 gün boyunca hastanede kaldı. Antibiyotik ve deksametason tedavisi uygulandı. Ardından iyileşerek eve çıkarıldı.

Etiyopya, salgını durdurmak için en sert önlemleri alan Afrika ülkelerinden biri. Ülkede 5 binden fazla vaka tespit edildi, 81 kişi hayatını kaybetti.

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