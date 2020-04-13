  • BIST 96.399
  • Altın 372,981
  • Dolar 6,7906
  • Euro 7,4136
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 9 °C
»

Etiyopya'da çekirge istilası: 1 milyon insan ölebilir

Etiyopya'da çöl çekirgelerinin tarım alanlarını istila etmesi nedeniyle 1 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.
Etiyopya'da çekirge istilası: 1 milyon insan ölebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamada, ülkede çekirgelerin, yaklaşık 200 bin hektarlık araziye zarar vermesi sonucu 356 bin ton tahılın kaybına yol açtığı belirtildi.

1 MİLYON İNSAN AÇLIK TEHLİKESİ ALTINDA

Çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve acil gıda yardımına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

FAO Etiyopya Temsilcisi Fatouma Seid, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çekirge istilasının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye denk geldiği bu dönemde, halkın geçim kaynaklarını korumak için azami çabanın sarfedilmesi gerektiğini söyledi.

Seid, koşullar izin verdiği taktirde FAO'nun, çiftçilere ve kırsal kesimde yaşayanlara destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

BİR GÜNDE 35 BİN İNSANIN YİYECEĞİNİ TÜKETİYORLAR

Aylardır Doğu Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki tarlalara zarar veren çekirge sürüleri, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.

Bir kilometrekarede yer alan 40 ila 80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TBMM'de MHP'li ve İyi Parti'li vekiller arasında kavga13 Nisan 2020 Pazartesi 23:28
  • Başkan Acar’dan ‘Şehitler Haftası' Mesajı13 Nisan 2020 Pazartesi 22:42
  • Ankara'da Birlik'ten Angara Havaları13 Nisan 2020 Pazartesi 21:09
  • Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi açıkladı: Test sayımız 410 binin üzerine çıktı13 Nisan 2020 Pazartesi 19:23
  • Bakan Koca güncel verileri paylaştı: 13 nisanda kaç vaka var? Kaç test yapıldı? Kaç ölüm var? Toplam kaç vaka oldu?13 Nisan 2020 Pazartesi 19:20
  • ABD uçak gemisinde Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm13 Nisan 2020 Pazartesi 19:18
  • Libya'da hükümet güçleri Surman ve Sabrata ile 3 beldeyi Hafter milislerinden geri aldı13 Nisan 2020 Pazartesi 19:16
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 17-19 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak13 Nisan 2020 Pazartesi 19:00
  • 34 ilde operasyon: 377 gözaltı13 Nisan 2020 Pazartesi 18:35
  • Ticaret Bakanlığından 'kredi kartı dolandırıcılığına' karşı uyarı13 Nisan 2020 Pazartesi 16:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti