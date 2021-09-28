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Etiyopyalı Muna, Gaziantep'e gelin geldi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaşayan, Mehmet Uğur Şahin (28), Etiyopya'da tanıştığı Muna Sadık (25) ile hayatını birleştirdi. Düğün Türk geleneklerine göre yapıldı.
Etiyopyalı Muna, Gaziantep'e gelin geldi

Bir şirkette kimya mühendisi olarak çalışan Mehmet Uğur Şahin, bir yıl önce kuzenlerini ziyarete gittiği Etiyopya'da Muna Sadık ile tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, bir yılın ardından evlenme kararı aldı. Etiyopya'da nişanlanan çift için dün akşam Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düğün töreni düzenlendi. Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz ve  davetlilerin katıldığı düğünde çiftin nikahlarını ise Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak kıydı.

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Türk geleneklerine göre yapılan düğünde gelin Muna Sadık eşi Mehmet Uğur Şahin ile dans edip, halay çekti. Muna Sadık, Gaziantep'e gelin geldiği ve düğününün de Türk geleneklerine göre yapıldığı için mutlu olduğunu söyledi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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