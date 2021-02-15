Etiyopya'nın Ankara'daki yeni Büyükelçilik binasının açılışı yapıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya'nın Ankara'daki yeni Büyükelçilik binasının açılışında, "Bu sene pandemi izin verirse, 3. Türkiye-Afrika Birliği Ortaklık Zirvesi'ni Türkiye'de gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin Afrika'ya açılım politikalarının artık Afrika ile ortaklık politikası olarak devam ettiğine dikkati çekerek, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine bağlı olarak 3. Türkiye-Afrika Birliği Ortaklık Zirvesi'ni Türkiye'de gerçekleştirmek istediklerini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'in katılımıyla Etiyopya'nın Ankara'daki yeni Büyükelçilik binasının resmi açılışı gerçekleştirildi.

Burada konuşan Çavuşoğlu, yeni Büyükelçilik binasının açılışında olmaktan ve mevkidaşı Mekonnen'i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Etiyopya'nın dost ve kardeş ülke olduğunu ve Türkiye'yle tarihten gelen güçlü bağlarının bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Addis Ababa'nın Türkçedeki anlamı, 'yeni çiçek' demek. Etiyopya Büyükelçiliğinin yeni binasını da Ankara'da açılmış yeni bir çiçek olarak görüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Sahra Altı Afrika'da ilk büyükelçiliğini 1926'da Addis Ababa'da açtıklarını ancak diplomatik temasların Osmanlı ve Habeşistan İmparatorlukları arasında 1896'da başladığını anlatarak, bu yıl diplomatik ilişkilerin 125. yılını kutladıklarını söyledi.

Mevkidaşı Mekonnen'le yeni Büyükelçilik binasında düzenlenen sergiyi gezdiklerini de aktaran Çavuşoğlu, sergide o dönemde iki ülkenin münasebetlerine ait birtakım diplomatik belgelerin de bulunduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, kendisinin de Etiyopya'yı ziyaret etmek istediğini vurgulayarak, Türkiye'nin oradaki yeni Büyükelçilik binasının açılışını gerçekleştireceğini dile getirdi.

"Afrika'ya açılım politikalarımız artık Afrika'yla ortaklık politikası olarak devam ediyor"

Türkiye'nin Afrika'ya açılımına değinen Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Afrika'ya açılım politikalarımız artık Afrika'yla ortaklık politikası olarak devam ediyor. Bu sene pandemi izin verirse, 3. Türkiye-Afrika Birliği Ortaklık Zirvesi'ni Türkiye'de gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bugün Türkiye'nin Afrika ülkelerinde 42 büyükelçiliğinin olduğu bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki aylarda Togo ve Gine Bissau'da büyükelçilik açarak 44'e ulaşacağız. 2008'de Afrika ülkelerinin Ankara'da 10 büyükelçiliği vardı, şimdi ise 36 büyükelçilik var. Bu rakamlar bile Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor."

Yeni Büyükelçilik binasının iki ülke ilişkilerine katkı sağlaması dileğinde bulunan Çavuşoğlu, tören sonrasında mevkidaşı Mekonnen'le ikili görüşmeler yapacaklarını kaydetti.

"Birlikte ortak kalkınma ve refah topluluğu oluşturalım"

Etiyopya Dışişleri Bakanı Mekonnen de açılış törenine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni Büyükelçilik binasının uzun süren Etiyopya-Türkiye ilişkilerini ifade ettiğini ve iki ülkenin büyük başarısını simgelediğini belirten Mekonnen, binanın inşasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Mekonnen, Büyükelçilik binasının yalnızca diplomatların işe geleceği değil aynı zamanda iki ülkenin kültürlerinin de tanıtılacağı bir yer olacağını vurguladı.

Etiyopya'nın Türkiye ile iş birliğinden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Mekonnen, iki ülke hükümetlerinin yıllar boyunca ortak iş birliğinin geliştirilmesi konusunda önemli sonuçlar veren üst düzey ziyaretler gerçekleştirdiğini anlattı.

Mekonnen, Etiyopya'nın Türkiye ile her alanda iş birliğini derinleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Etiyopya'daki yoksulluğun üstesinden gelmek için daha yakın ilişkiler kurmak istediklerine işaret eden Mekonnen, "Bu amaçla hükümetim, Türkiye'nin daha güvenilir ve yetkin şirketlerini gelip Etiyopya'ya yatırım yapmaya teşvik ediyor." dedi.

Mekonnen, açılış töreninin Etiyopya-Türkiye ilişkilerine daha fazla girdi katacağından emin olduğunu belirterek, "Bu ilişki, sadece ülkelerimize ve halklarımıza fayda sağlamayacak, tüm bölgenin kalkınmasına da yarayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin ilişkilerinin daha parlak geleceğinin olduğuna inandığını belirten Mekonnen, "Birlikte bir ortak kalkınma topluluğu ve ortak bir refah topluluğu oluşturalım." dedi.

"Biz Etiyopyalılar için Türkiye sadece dost değil, stratejik ortaktır"

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyede bulundu.

Etiyopya ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 125. yılını kutladıklarını dile getiren Barkessa, iki ülkenin bölgesel sorunlarda benzer bakış açılarını ve çıkarlarını paylaştığını belirtti.

Barkessa, iki ülkenin zor zamanlarda "omuz omuza" durduğunu vurgulayarak, "Biz Etiyopyalılar için Türkiye sadece dost değil, stratejik ortaktır. Türkiye halkı, bizim kardeşimizdir. Tarihi, kültürü ve dini paylaşıyoruz. Bu nedenle bu yeni binalar, Etiyopya'nın Türkiye ile ortaklığına olan kararlı bağlılığını yansıtıyor. Bu, ortaklığın dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğünün kanıtıdır." diye konuştu.

Büyükelçi Barkessa, yeni Büyükelçilik binasının açılışının sadece ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmakla kalmadığını, gelecek nesiller için daha güçlü bir iş birliği stratejisi de belirlediğini söyledi.