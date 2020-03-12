  • BIST 96.532
  • Altın 330,154
  • Dolar 6,2385
  • Euro 7,0330
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 13 °C
»

Etkinlikler iptal!

İmamoğlu: Etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
Etkinlikler iptal!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB'ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin ay sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı. İmamoğlu, Nisan ayı başında yapılacak değerlendirmelerin ardından etkinliklere devam edilip, edilmeyeceğine karar verileceğini açıkladı.

İlgili haberler:

Korona virüsü nedir? Korona virüsü nereden yayıldı?

korona-nedir-005.gif

Korona virüsten kaç kişi öldü? Korona virüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?

korona-manset-007.gif

Pandemi nedir? Geçmiş zamandaki pandemiler…

pandemi-nedir-manset.gif

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 3 bin 172'ye yükseldi12 Mart 2020 Perşembe 10:20
  • 'Esed rejiminin anladığı tek dil ölüm ve yıkımdır'12 Mart 2020 Perşembe 10:18
  • İlk koronavirüs vakası sonrası 3 ürünün satışında yüzde 300 artış var12 Mart 2020 Perşembe 09:58
  • Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi12 Mart 2020 Perşembe 09:55
  • Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması: Risk somut, çözüm basit12 Mart 2020 Perşembe 09:36
  • Adana'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 3 gözaltı12 Mart 2020 Perşembe 09:32
  • Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı: 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz öldü12 Mart 2020 Perşembe 09:22
  • İtalya'da Kovid-19 nedeniyle tüm ticari faaliyetler durdurulacak12 Mart 2020 Perşembe 09:00
  • ABD, Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldı12 Mart 2020 Perşembe 09:00
  • Tüketici haklarında yeni dönem12 Mart 2020 Perşembe 08:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti