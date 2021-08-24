  • BIST 1.465,890
  • Altın 486,74
  • Dolar 8,4130
  • Euro 9,8650
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 21 °C
»

Etkinliklerle dolu sünnet şöleni 

Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılacak olan sünnet şöleni kayıtları tamamlandı. 29 Ağustos tarihinde eğlence dolu etkinliklerle ‘Sünnet Şöleni’ne Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan da katılacak.
Etkinliklerle dolu sünnet şöleni 

Gölbaşı Belediyesi ‘Toplu Sünnet Şöleni’ kayıtlarını tamamladı. 200 çocuğun sünnet olacağı özel gün kapsamında gerçekleştirilecek olan programlar hakkında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Bu yıl 200 çocuğumuzu ücretsiz sünnet ederek, bu mutlu günlerine ve anlarına şahit olacağız. Çocuklarımızın sünneti; Gölbaşı Belediyesi Sağlık Ocağı’nda gerçekleştirilecek. 29 Ağustos’ta Gölbaşımızı Sahil Parkı’nı adeta bir panayır alanına çevireceğiz. Bütün çocuklarımızın katılabileceği, renkli organizasyonları ve oyun alanlarını minik kardeşlerimiz ile buluşturacağız” dedi. 

ekran-alintisi.jpg3-027.jpg

Mustafa Yıldızdoğan Sahnede

Sünnet olan çocuklar ile bir araya geldikten sonra akşam saatlerinde konser programlarının da başlayacağını belirten Ramazan Şimşek “Gölbaşımız çocuk sesleri ile yankılanacak. Gerçekleşecek olan ‘Sünnet Şöleni’ mizde sünnet olan evlatlarımız ile bir araya gelerek onlara hediyelerini takdim edeceğiz. Gün boyu sürecek şölen sonrasında yerel sanatçılarımız sahne alacak ve Şölenimizin kapanışını değerli sanatçımız Mustafa Yıldızdoğan ile yapacağız. Tüm çocuklarımız ve halkımız davetlidir” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akülü araçlar için şarj istasyonları kuruldu24 Ağustos 2021 Salı 01:15
  • Sağduyu ve Dereboyu Caddesi’ndeki çalışmalarda sona gelindi 24 Ağustos 2021 Salı 01:00
  • Büyükşehir'in temizlik filosu genişliyor24 Ağustos 2021 Salı 00:45
  • Seralarda üretim sürüyor24 Ağustos 2021 Salı 00:30
  • 7'ncisi Mamak’a açıldı24 Ağustos 2021 Salı 00:15
  • Keçiören metrosunda son sürüm sinyalizasyon sistemi devrede23 Ağustos 2021 Pazartesi 04:00
  • Kahramankazanlı Yasin Avrupa Şampiyonu oldu23 Ağustos 2021 Pazartesi 03:45
  • Şampiyonlar Mamak’tan çıkar23 Ağustos 2021 Pazartesi 03:00
  • Çocuklara ücretsiz sünnet23 Ağustos 2021 Pazartesi 02:00
  • İlk hasat yapıldı23 Ağustos 2021 Pazartesi 01:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti