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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42 oldu

Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Pençe Kartal-2 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42 oldu.
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42 oldu

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Gara bölgesindeki teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda, bölgede tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi.

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