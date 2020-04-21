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Etna harekete geçti!

Koronavirüsle (corona virüsü) mücadele eden İtalya'da, Etna Yanardağı yeniden harekete geçerek, kül ve duman püskürtmeye başladı.
Etna harekete geçti!

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden Avrupa ülkesi İtalya'dan korkutucu bir haber daha geldi.

İtalya'nın güneyinde yer alan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden aktif duruma geçti. Yanardağ meydana gelen patlamanın ardından yaklaşık 4 bin 300 metre yüksekliğe kül ve duman püskürttü.

Yanardağdaki patlamanın ardından resmi kaynaklardan uyarı yapılmadı.

İTALYA'NIN KORONAVİRÜS TABLOSU

Ülkede iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, günlük düzenlenen basın toplantısı yerine Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, ülkedeki aktif vaka sayısının 108 bin 257'ye ulaştığı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 178 bin 972 olduğu bildirildi.

İyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 128'lik artışla 47 bin 55'e çıktığı kaydedilen açıklamada, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 433 daha artarak 23 bin 660'a yükseldiği belirtildi. 

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Sivil Savunma verilerine göre, dün 2 bin 733 olan sayı bugün 2 bin 635'e geriledi.

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