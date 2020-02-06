  • BIST 118.957
  • Altın 416,467
  • Dolar 6,8415
  • Euro 7,9359
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 27 °C
»

'Eurasia Airshow 2020' 2-6 Aralık'ta dijital olarak gerçekleştirilecek

Ticari ve askeri havacılık sektörünün global, bölgesel aktörlerinin katılacağı "Eurasia Airshow 2020", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2-6 Aralık'ta dijital olarak düzenlenecek.
'Eurasia Airshow 2020' 2-6 Aralık'ta dijital olarak gerçekleştirilecek

Eurasia Airshow Üst Yöneticisi Hakan Kurt, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin şova dayalı havacılık fuarı "Eurasia Airshow"a ilişkin bilgiler verdi.

Bu yılki katılımcıların yüzde 60'ının yabancı olduğuna dikkati çeken Kurt, "Önceliğimiz, katılımcılarımızın sağlığı. Salgının dünyada seyrini değerlendirerek, Eurasia Airshow için bir düzenleme yaptık. Eurasia Airshow 2020, 2-6 Aralık'ta dijital olarak gerçekleşecek. Fuarcılıkta geldiğimiz vizyonu, İsrail Savunma Fuarı 2017'den beri kopyalıyor." diye konuştu.

Kurt, video konferans programlarının oluşturduğu güvenlik riskine değinerek, şöyle devam etti:

"Etkinlik için kendi programımızı yaptık. Bu, dünyada ve Türkiye'de ilk fuar uygulamasıdır. Görüşmelerimiz bunun üzerinden olacak. Fuara yurt dışından katılacak firmalar, gösteri uçuşlarını kendi ülkelerinde yapacak. Biz de bunu söz konusu program üzerinden diğer katılımcılara canlı olarak aktaracağız. Uçuş görüntülerine 2 gün boyunca ulaşılabilecek."

Dijital ortam sayesinde etkinliğe daha fazla katılımın olduğuna işaret eden Kurt, 30 milyar doların üzerinde sipariş beklediklerini söyledi.

Eurasia Airshow'un 24-28 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanmış ancak Kovid-19 nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anayasa Mahkemesinin vekillikleri düşürülen 2 HDP'liyle ilgili ret kararı Resmi Gazete24 Temmuz 2020 Cuma 11:48
  • 'Okulların açılmasında Kurban Bayramı sonrası vaka sayıları belirleyici olacak' uyarısı24 Temmuz 2020 Cuma 11:45
  • Turizmciler 'Kurban Bayramı'nın hareketli geçmesini bekliyor24 Temmuz 2020 Cuma 11:41
  • Uzmanlar Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini belirtiyor24 Temmuz 2020 Cuma 11:40
  • Sağlık Bakanı Koca: Rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı24 Temmuz 2020 Cuma 11:02
  • Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir PKK/YPG'li terörist yakalandı24 Temmuz 2020 Cuma 11:00
  • İstanbul Valisi Yerlikaya'dan fotoğraflı Ayasofya-i Kebir Camii paylaşımı24 Temmuz 2020 Cuma 10:49
  • Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dua programı başladı24 Temmuz 2020 Cuma 10:39
  • Ayasofya Cami-i Şerifi’nde Ali Erbaş'tan Kuran Kur’an-ı Kerim tilaveti24 Temmuz 2020 Cuma 10:29
  • Ayasofya nedeniyle İstanbul'daki kapalı yollara dikkat!24 Temmuz 2020 Cuma 10:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti