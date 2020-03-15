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EURO 2020 ertelenebilir

UEFA, Avrupa'da yayılan koronavirüs nedeniyle yazın yapılması planlanan EURO 2020'yi Aralık ayına ertelemeyi düşünüyor.
EURO 2020 ertelenebilir

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Avrupa'ya da hızla yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası UEFA'nın EURO 2020'yi ertelemesi gündeme geldi.

The Telegraph'ın haberine göre, UEFA, Premier Lig ve ertelenen diğer liglerin bu yaz oynanmasını, EURO 2020'nin ise Aralık ayında oynanmasını planlıyor. UEFA'da yapılan toplantıda bu fikrin masaya yatırıldığı ve salı günü gerçekleşecek toplantıda da tartışılacağı öne sürüldü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ ERTELENDİ

Şimdiye kadar Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını erteleyen UEFA yönetimi, EURO 2020 ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Avrupa'da birçok ligin de ertelenmesiyle turnuvanın ertelenme ihtimali artmıştı.

Avrupa futbolunda çok sayıda isim Koronavirüs'e yakalanırken, Avrupa'nın en büyük 5 liginde ve toplamda 26 ligde karşılaşmaların oynanmasına ara verilmişti.

Planlanan takvime göre 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Türkiye, 12 Haziran'da TSİ 22.00'de Roma'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

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