  • BIST 106.677
  • Altın 269,775
  • Dolar 5,6997
  • Euro 6,3041
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 5 °C
»

EURO 2020 play-off'unda eşleşmeler belli oldu

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020)'de son 4 takımı belirleyecek play-off turu eşleşmeleri belirlendi.
EURO 2020 play-off'unda eşleşmeler belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde, turnuvaya play-off turundan katılmak için mücadele eden 16 takımın maç programı belirlendi.

Tek maç eleme usulu oynanacak play-off turunda, gruplarında 26 Mart 2020'de oynanacak yarı final maçını kazanan takımlar, 31 Mart 2020'de finalde karşılaşacak ve bu turu geçen 4 ülke, EURO 2020 bileti alacak.

Gruplar ve eşleşmeler şöyle:

 

A Grubu:

Yarı final 1: İzlanda-Romanya

Yarı final 2: Bulgaristan-Macaristan

B Grubu:

Yarı final 1: Bosna Hersek-Kuzey İrlanda

Yarı final 2: Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti

C Grubu:

Yarı final 1: İskoçya-İsrail

Yarı final 2: Norveç-Sırbistan

D Grubu:

Yarı final 1: Gürcistan-Belarus

Yarı final 2: Kuzey Makedonya-Kosova

A ve C gruplarında yarı final 2'yi geçen, B ve D gruplarında yarı final 1'i geçen taraf, grup finali maçına ev sahipliği yapacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray Falcao açıklaması: Sakat gelmedi21 Kasım 2019 Perşembe 13:07
  • İsmail Keleş 0,1 puanla madalyayı kaçırdı21 Kasım 2019 Perşembe 10:01
  • Süper Lig'de 12. hafta heyecanı başlıyor21 Kasım 2019 Perşembe 09:26
  • Türkiye Kupası'nda 5'inci tur programı belli oldu21 Kasım 2019 Perşembe 08:50
  • Kenyalı atlet Kamworor, Kopenhag Yarı Maratonu'nda dünya rekoru kırdı20 Kasım 2019 Çarşamba 20:15
  • A Milli Futbol Takımı, savunmasıyla tarihe geçti20 Kasım 2019 Çarşamba 14:38
  • Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu20 Kasım 2019 Çarşamba 13:22
  • Galatasaray milli yıldızın peşine düştü20 Kasım 2019 Çarşamba 10:15
  • Tottenham'da Jose Mourinho dönemi20 Kasım 2019 Çarşamba 09:55
  • U19 milliler, Elit Tur’a namağlup yükseldi20 Kasım 2019 Çarşamba 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti