  • BIST 1.420
  • Altın 520,511
  • Dolar 8,4772
  • Euro 10,3663
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

EURO 2020'de A Milli Takımımızı taşıyacak uçak göklerde

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) 'Tarihi Forma' adını verdiği proje ile üzerinde milyonlarca kişinin adının yer alacağı ve A Milli Takımımızı Avrupa Futbol Şampiyonası'na taşıyacak özel giydirilmiş uçak, ay-yıldızlılar için Antalya'ya gitti.
EURO 2020'de A Milli Takımımızı taşıyacak uçak göklerde

A Milli Takım kafilesinin EURO 2020 boyunca seyahatlerde kullanacağı uçak dün Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaparak Antalya Havalimanı'na gitti. Özel giydirilmiş uçağın hangardaki görüntüleri THY'nin sosyal medya hesabından yayınlandı.

TARİHİ FORMA GÖKLERDE!

Türk Hava Yolları'nın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak hazırladığı 'Tarihi Forma' göklerle buluştu. Airbus A330-303 tipi ve TC-LND tescilli uçak yeni görünümüyle Türkiye A Milli Takımı'nı Avrupa'ya taşıyacak.

tarihiforma.com adresi üzerinden ad-soyad bilgilerini ileten herkesin ismi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası seyahatlerinde de kullanacağı uçağın üst kısmında yer alan kırmızı A Milli Takım formasında yerini aldı. Uçağın her iki yanında yer alan beyaz A Milli Takım formasında ise Milli Takım futbolcuları ile Şenol Güneş'in isimleri yer alıyor.

İLKER AYCI: MİLLİ TAKIMIMIZLA BERABERİZ.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Tüm Türkiye'nin isimleriyle oluşturduğumuz Tarihi Forma, Milli Takım uçağımızda yerini aldı. Ülkemizin Milli Bayrak Taşıyıcı Havayolu olarak sporun her alanında olduğu gibi UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında da Milli Takımımızla beraberiz." dedi.

30 KİŞİ, 5 GÜNDE TAMAMLADI

Uçağa uygulanan sticker işlemi ile kanadın üzerindeki gövdeye geçiş panellerini boyama işlemleri 5 günde tamamlandı. Boyama işleminde yer alan yaklaşık 30 kişilik teknik ekip, sürecin zamanında tamamlanması için büyük çaba sarf etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav: Seçimde başkanlığa aday olmayacağım31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:33
  • THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'in Başantrenörü Ataman: Oyuncularım, kulübüm, ülkem için çok mutluyum31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:27
  • Avrupa basketbolunun en büyüğü Anadolu Efes31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:15
  • Milli futbolcu Merih Demiral: Avrupa'da Türklerin başarısı konuşuluyor30 Mayıs 2021 Pazar 16:35
  • Satranç Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 5 sporcu temsil edecek30 Mayıs 2021 Pazar 15:39
  • Van Gölü'ndeki kirlilik sorunu 'koruma eylem planı'yla çözülecek30 Mayıs 2021 Pazar 13:10
  • Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Köprülü: Sergen Yalçın bir şey söylerse, o mutlaka olur30 Mayıs 2021 Pazar 13:10
  • İşitme engelli judocular başarılarıyla Gaziantep'i gururlandırıyor30 Mayıs 2021 Pazar 13:09
  • Lille'in genç futbolcusu Mustafa Kapı: Avrupa’da düzenli olarak oynayıp uzun süre kalmak istiyorum30 Mayıs 2021 Pazar 13:08
  • NBA play-off'larında tur atlayan ilk takım Bucks30 Mayıs 2021 Pazar 10:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti