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EURO 2020'de son yarı finalist İngiltere

EURO 2020 çeyrek final mücadelesinde İngiltere, Ukrayna'yı 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İngilizler, yarı finalde 7 Temmuz Çarşamba günü Danimarka ile karşı karşıya gelecek.
EURO 2020'de son yarı finalist İngiltere

EURO 2020'nin son çeyrek final karşılaşmasında Ukrayna ile İngiltere, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. İngiltere, 4'üncü dakikada öne geçti. Sterling'in ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Kane'in dokunuşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı İngiltere'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 46'ıncı dakikada İngilizler, farkı 2'ye çıkardı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Shaw, ceza sahası içerisine ortaladı, Maguire'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2. 50'nci dakikada İngiltere skoru 3-0'a getirdi. Shaw'ın sol kanattan ceza sahasına yükselttiği topa iyi yükselen Kane'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 63'üncü dakikada skor 4-0'a geldi. Mount'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Henderson'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. Karşılaşmada başka gol olmayınca İngiltere, sahadan 4-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

JORDAN HENDERSON'IN MİLLİ TAKIMDAKİ İLK GOLÜ

Öte yandan karşılaşmada İngiltere'nin 4'üncü golünü kaydeden Jordan Henderson, milli takım formasıyla ilk gol sevincini Ukrayna karşısında yaşadı. İngiltere formasını 62'nci kez giyen 31 yaşındaki oyuncu, EURO 2020'de gruptaki Çekya maçında 45, Almanya maçında ise 2 dakika süre almıştı.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Öte yandan İngiltere'nin Ukrayna'yı mağlup etmesi ile birlikte EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri de kesinleşmiş oldu. Yarı final ve final karşılaşmaları İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley Stadı'nda oynanacak. Turnuvada oluşan yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi şu şekilde:

İtalya - İspanya (6 Temmuz Salı - 22.00)

İngiltere - Danimarka (7 Temmuz Çarşamba - 22.00)

Kaynak: Haber Kaynağı
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