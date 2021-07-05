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EURO 2020'de yarı final heyecanı başlıyor

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yarı final heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
EURO 2020'de yarı final heyecanı başlıyor

Fransa, Almanya, Belçika ve Portekiz gibi birçok önemli takımın sürpriz sonuçlarla önceki turlarda veda ettiği şampiyonanın yarı final ve final maçları, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak. Yarı final ve final maçlarını statta 60 binin üzerinde futbolsever izleyebilecek.

İlk yarı final maçında, turnuvanın iki tecrübeli takımı İtalya ile İspanya, kozlarını paylaşacak. Yarın TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, tecrübeli Alman hakem Felix Brych yönetecek.

Turnuvadaki tek şampiyonluğunu 1968 yılında elde eden İtalya, 2000 ve 2012'deki turnuvalarda ise finale kalmasına rağmen kupaya uzanamamıştı.

Şampiyonanın en başarılı takımları arasında yer alan İspanya ise 1964, 2008 ve 2012'de zirveye çıktığı organizasyonda dördüncü kez kupaya uzanmak istiyor.

İngiltere ilk, Danimarka ikinci kupasını hedefliyor
Turnuvanın diğer yarı final mücadelesinde, İngiltere ile Danimarka 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Seyirci avantajıyla sahaya çıkacak İngiltere, turnuvadaki en önemli başarısına 1968'de üçüncü olarak ve 1996'da yarı finale kalarak ulaştı. İngilizler, Danimarka'yı elemesi halinde şampiyonada ilk kez son iki takım arasına adını yazdıracak.

Şampiyonada 1992 finalinde Almanya'yı 2-0 yenerek kupaya uzanan Danimarka ise bu yıl aynı başarıya bir kez daha ulaşmak için sahaya çıkacak.

Yarı final maçlarını geçen taraflar, 11 Temmuz Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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