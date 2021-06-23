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EURO 2020'de yarın E ve F gruplarının son karşılaşmaları oynanacak

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yarın oynanacak dört maçla grup mücadeleleri tamamlanacak.2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yarın E ve F gruplarının son karşılaşmaları oynanacak.
EURO 2020'de yarın E ve F gruplarının son karşılaşmaları oynanacak

E Grubu'ndaki İsveç-Polonya ve Slovakya-İspanya maçları, TSİ 19.00'da başlayacak.

Grupta 4 puanla lider bulunan İsveç ile 1 puanla son sırada yer alan Polonya arasındaki mücadele, Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

Slovakya ile İspanya arasındaki karşılaşmaya ise Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı ev sahipliği yapacak.

F Grubu'ndaki Almanya-Macaristan ve Portekiz-Fransa maçları, TSİ 22.00'de başlayacak.

Grupta 4 puanla lider Fransa ile turnuvanın son şampiyonu Portekiz arasındaki mücadele, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yer alan Puskas Arena'da oynanacak.

Almanya ile Macaristan ise Münih şehrindeki Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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