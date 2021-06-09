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EURO 2020'deki Türkiye-İtalya maçına Hollandalı hakem

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçını, Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
EURO 2020'deki Türkiye-İtalya maçına Hollandalı hakem

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. Kevin Blom da video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Stephanie Frappart olacak.

Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 A Grubu ilk maçı, 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de, İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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