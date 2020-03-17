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EURO 2020'nin ardından Şampiyonlar Ligi ve UEFA da askıya alındı

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını koronavirüs tehdidi geçene kadar askıya aldı 
EURO 2020'nin ardından Şampiyonlar Ligi ve UEFA da askıya alındı

UEFA bugün yapılan toplantıda EURO 2020'nin 1 yıl ertelenmesine karar verdi.

Turnuvanın 2021'de aynı tarihler olan 12 Haziran ve 12 Temmuz arasında yapılması planlanıyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Norveç Futbol Federasyonu da, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) gelecek yıl 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacağını açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ SÜRESİZ ASKIYA ALINDI

Fransa'dan L'Equipe de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin koronavirüs tehlikesi geçene kadar süresiz olarak askıya alındığını belirtti.

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