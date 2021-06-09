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EURO 2020'ye katılan ülkelerin Ankara Büyükelçileri penaltı turnuvasında buluştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı, "AB'ye üye olmuş bir Türkiye, AB'yi dünyada şampiyon yapacaktır." dedi.Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı, "AB'ye üye olmuş bir Türkiye, AB'yi dünyada şampiyon yapacaktır." dedi.
EURO 2020'ye katılan ülkelerin Ankara Büyükelçileri penaltı turnuvasında buluştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Türk futbolcuların Avrupa'da gösterdikleri başarıyla takımlarını şampiyon yaptıklarını belirterek, "Biz de her zaman bunu söylüyoruz, AB'ye üye olmuş bir Türkiye, AB'yi dünyada şampiyon yapacaktır." dedi.

Kaymakcı ile Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılan ülkelerin Ankara Büyükelçileri, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinde düzenlenen "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Medya Günü" etkinliği ve penaltı turnuvasına katıldı.

Etkinlikte basına açıklamalarda bulunan Kaymakcı, Türkiye'nin tarih, coğrafya, kültür, ekonomi ve sanatıyla Avrupa ve Avrupalı olduğunu belirterek, "Türkiye futboluyla da Avrupa'dır ve Avrupalıdır. Türkiye, bugün Avrupa'da değişik branşlarda şampiyonluk yaşamış bir ülke." diye konuştu.

Kaymakcı, sporun Avrupa kültürü gereği ırkçılık ve şiddetten uzak olması gerektiğine de vurgu yaparak, "Aynı zamanda futbolu, bir dostluk ve kardeşlik aracı olarak görüyoruz, Avrupa'da halklar arasında iletişimin ve dostluğun artmasına katkıda bulunan en önemli iletişim aracı olarak görüyoruz." dedi.

Futbol ile birlikte Avrupa'da iletişimin artmasını isteğini dile getiren Kaymakcı, "Sonuçta Türkiye futbolda da Avrupalı. Bugün görüyoruz birçok sporcumuz, örneğin Lille'de oynayan 3 oyuncumuz, başka ülkelerde oynayan oyuncularımız, Avrupa takımlarına başarı ve şampiyonluk getiriyor. Biz de her zaman bunu söylüyoruz, AB'ye üye olmuş bir Türkiye, AB'yi dünyada şampiyon yapacaktır. AB'yi jeopolitik ve jeostratejik bir aktör haline getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaymakcı, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türk milli takımına da başarılar diledi.

"İngiltere'de çok iyi Türk futbolcular var"
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ise etkinlikte yaptığı konuşmada, futbolun Avrupa'da başladığını belirtti.

Birleşik Krallık'ta yer alan 4 ülkeden üçünün şampiyonada yer alacağını söyleyen Chilcott, şampiyonanın final maçının ülkesinde oynanacağını hatırlattı.

Chilcott, ülkesinde popüler olan "Futbol evine dönüyor" şarkısına değinerek bu yıl Avrupa kupasının İngiltere'ye gelme şansının yüksek olduğunu da vurguladı.

İngiltere'de oynayan Türk oyuncular hakkında da konuşan Chilcott, "İngiltere'de çok iyi Türk futbolcular var. Bunların en önemlilerinden birisi de İlkay Gündoğan. Premier Lig, en zengin kulüplere ev sahipliği yapıyor ve bu yönüyle dünyanın en iyi futbolcularının ilgisini çekiyor." dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi penaltı yarışmasının birincisi oldu
Etkinlikte büyükelçiler, düzenlenen penaltı turnuvasına da katıldı. FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği turnuvada Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, finalde İsviçreli mevkidaşı Dominique Paravicini'yi yenerek birinci oldu. İsviçreli Paravicini ikinci, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch ise üçüncü oldu.

Türk milli takımının Bakü'de İsviçre ve Galler'le oynayacağı Avrupa kupası maçlarını hatırlatan İbrahim, "Şu an Türk milli takım forması giyiyorum. Bizim çocuklar da inşallah Bakü'de kazanacaklar. Çünkü iki devlet tek millet sadece siyaset ve kültürde değil futbolda da var." diye konuştu.

İbrahim, Paravicini'ye penaltı atışları öncesi "Unutma Bakü'de maçınız var." dediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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