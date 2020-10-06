Euro ve dolarda sakin seyir

Dolar yeni güne 7.75 liradan başladı. Euro ise sabah saatlerinde 9.15 liradan işlem görüyor.

Dolar dün geçtiğimiz haftalara göre nispeten sakin bir gün yaşadı. 7.77 liradan başladığı günü 7.76 liradan kapattı.

Dolar yeni güne de 7.75 liradan başladı. Euro ise sabah saatlerinde 9.15 liradan işlem görüyor.

Bugün yurtiçinde piyasları etkileyecek bir veri açıklanmayacak. Dünyada ise koronavirüse ilişkin gelişmeler takip edilmeye devam ediyor. Avrupa'da başta Paris olmak üzere önemli ekonomik merkezlere bazı kısıtlamalar artan vakalar ışığında yeniden getirilmeye başlandı.